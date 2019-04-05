Почему мужчины живут меньше

"Каждый год Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исследует здоровье человечества. В этом году статистика организации посвящена вопросу о том, почему отличается продолжительность жизни мужчин и женщин", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel .

Согласно прогнозу ВОЗ на 2019 год, в этом году на свет в мире появятся 141 млн детей, передает журналистка Ирен Беррес. При этом при рождении численный перевес будет на стороне мужского пола: родится 73 млн мальчиков и только 68 млн девочек.

"Продолжительность жизни людей вырастет по всему миру. Рожденные сегодня мальчики в среднем доживут до 70 лет, девочки - до 74 лет. Это на 5 лет больше, чем в 2000 году", - отмечает издание.

"Увеличится и число лет, проведенных без заболеваний. Женщины проживут 64,8 здоровых года жизни, мужчины - только 62 года".

"У меньшей продолжительности жизни мужчин много причин, - пишет издание. - 33 из 40 наиболее частых причин смерти сильнее сказываются на мужчинах. Прежде всего, это ишемическая болезнь сердца (она забирает у мужчин на 0,84 лет жизни больше, чем у женщин), ДТП (стоят мужчинам на 0,47 лет жизни больше, чем женщинам), рак легких (забирает у мужчин на 0,4 лет жизни больше, чем у женщин) и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) (забирает у мужчин на 0,36 лет жизни больше, чем у женщин)".

"Некоторые различия можно объяснить генетикой, - поясняет Беррес. - Так, например, процессы, связанные с X-хромосомой, способствуют тому, что девочки имеют более сильную иммунную систему. (...) Другие причины связаны с гендерными ролями. Так как мужчины чаще работают в транспортном секторе, они чаще становятся жертвами ДТП. Для мужчин риск погибнуть в ДТП начиная с 15 года жизни более чем в два раза превышает такой риск у женщин".

"Чем беднее регион, тем меньше отличается продолжительность жизни мужчин и женщин, - продолжает журналистка. - Это объясняется, прежде всего, опасностями, связанными с беременностью. В более 90% бедных стран на 1 тыс. женщин приходится менее 4 акушерок. В результате в связи с беременностью или родами в странах с низким достатком умирает 1 женщина из 41. В странах с высоким доходом умирает 1 женщина из 3,3 тыс.".

В богатых странах на разницу в продолжительности жизни оказывает влияние экология и нездоровый образ жизни. Так, в странах с высоким доходом потребляется в мировом сравнении наибольшее количество алкоголя и табака. При этом в 2016 году мужчины курили в 5 раз чаще женщин и потребляли в 4 раза больше алкоголя, передает издание.

Проблему представляют собой убийства и самоубийства. Так, в сравнении с численностью населения большинство убийств приходится на американский регион, которому относится Северная, Центральная и Южная Америка. В европейском регионе, включающем также и Россию, наиболее высоко число самоубийств. "Риск совершения самоубийства мужчиной на 75% превышает такой риск у женщины. Кроме того, мужчины в 4 раза чаще погибают в результате убийства", - указывает издание.

Если мужчины и женщины страдают от одних и тех же заболеваний, то мужчины, как правило, позже обращаются за помощью, что, среди прочего, приводит к развитию у них осложнений, в результате чего мужчины чаще умирают, например, от СПИД, сообщает Der Spiegel.