5 апреля 2019 г. Том Уиппл | The Times Кошки знают, что вы их зовете - им просто все равно "Если ваша кошка не отвечает вам, когда вы ее зовете, то так происходит не потому, что она не распознает свою кличку. А потому, что она не уважает вас и вместо этого взирает на вашу жизнь в лучшем случае с холодным равнодушием", - пишет The Times. - Таков один из выводов исследования, в ходе которого было установлено, что кошки, как и собаки, вполне способны понимать свои имена. Разница в том, что в отличие от собак, которые прибегают, услышав его, кошки просто не считают, что вы достойны их внимания". Результаты были получены в ходе эксперимента, в котором приняли участие 78 кошек - замерялась их реакция, когда их клички произносили вслух как незнакомцы, так и их владельцы. Японские ученые проводили тестирование в домах и в кото-кафе, куда люди могут приходить, чтобы погладить кошек. "Чтобы убедиться, что кошки реагируют не просто на звук, участники сначала зачитывали список существительных, выбранных случайным образом, а в конце добавляли кличку кошки, - сообщает издание. - Затем ученые внимательно наблюдали, чтобы зафиксировать, не дернулись ли у нее уши, не пошевелила ли она головой и не появились ли признаки возбуждения, такие как вокализация или движение хвоста". "Исследование показало, что хотя кошки двигали ушами или головами, они редко демонстрировали волнение. Их реакцию лучше всего охарактеризовать как "осмотрительно осторожную". В журнале Scientific Reports ученые указали, что это не лишено смысла: то, что они слышат свою кличку, часто является прелюдией к тому, что человек беспокоит их - во благо или во зло", - говорится в статье. Произнесение кошачьих кличек может повлечь за собой как блага, такие как еда, ласки и игры, так и наказания, такие как поездка в ветеринарную клинику или помывка, писали ученые, добавляя, что "в зависимости от личности кошки" даже ласки могут оказаться чем-то, что они считают наказанием, отмечается в публикации. Ацуко Сайто из Софийского университета в Токио считает, что результаты исследования могут заставить людей переоценить способности кошек. "Люди, у которых нет опыта содержания кошек, не знают об их высоких когнитивных способностях, - отметил доктор Сайто. - Знаете ли, было проведено очень много исследований, посвященных способности собак общаться с людьми. Мы считаем, что важно указать и на способности кошек. Это поможет улучшить благополучие как кошек, так и людей". По словам Джона Брэдшоу из Бристольского университета, хотя это исследование впечатляюще, важно четко понимать, что кошки скорее заучивают звук, чем понимают язык и его значения. "На самом деле они продемонстрировали, что кошки могут отличать знакомый звуковой сигнал, кошачью кличку, от менее знакомого звукового сигнала, случайно выбранного существительного, - указал доктор Брэдшоу, автор книги "Животные среди нас". - Кошки способны распознавать значение определенных звуков, что большинство владельцев кошек уже знают. Например, многие используют потрясывание коробки с печеньем того, чтобы убедить кошку войти в дом". "Кошки так же хороши в обучении, как и собаки. Они просто не горят желанием показывать своим владельцам то, что они усвоили", - добавил он. Редакция The Times считает тему достаточно важной и даже посвятила ей отдельную редакционную статью, в которой в юмористической форме предположила, что могут думать кошки, когда слышат, как их зовет хозяин. Например, "Я тебе не собачка", "Я пытаюсь сохранить свои голосовые связки, чтобы всю ночь орать на улице не необъяснимым причинам" и др. Источник: The Times