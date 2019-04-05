Как неудачи влияют на твой оптимизм

Кажется, что тот, в чьей жизни происходит много негативных событий, автоматически является менее оптимистичным. Однако, как выяснили психологи, действительность выглядит совсем иначе, сообщает немецкое издание Die Welt .

Развитие оптимизма в течение жизни изучили психолог Тед Шваба и его коллеги из Калифорнийского университета. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Social Psychology and Personality Science.

"В начале своего исследования, - передает журналистка Паула Леокадия Пляйсс, - ученые поставили перед собой два вопроса: с одной стороны, они хотели узнать, как оптимизм человека меняется с течением жизни. С другой, они изучили, как позитивные и негативные события в жизни влияют на развитие оптимизма".

Ученые проанализировали данные опроса, в котором приняли участие более 1 тыс. человек. "Участниками опроса преимущественно были пары мексиканского происхождения в возрасте от 26 до 71 года, которые жили в Калифорнии. Испытуемые проходили интервью четыре раза каждые 7 лет. Каждый раз участники опроса должны были оценить собственный оптимизм", пишет издание. Также респонденты отвечали на вопросы о событиях в их жизни, например, о том, приобрели ли они новых друзей за последние три месяца, или увольняли ли их с работы.

Психологи установили: оптимизм растет с 26 по 55 год жизни человека. В этом возрасте он достигает своей высшей точки, а затем медленно идет на спад. Однако, отмечает издание, такая тенденция может отличаться в разных культурах.

"Особенно примечательно следующее: в то время как положительные события в жизни укрепляют позитивный настрой, неудачи не оказывают никакого воздействия. То есть оптимист, как правило, становится только оптимистичнее", - говорится в статье.

Правда, пока неясно, какие именно события особенно положительно влияют на наш взгляд на мир. Этому будет посвящен следующий этап исследования Теда Швабы. "Ясно одно: даже если твои дела сейчас идут не так хорошо, никто не сможет с легкостью лишить тебя оптимизма", - резюмирует Die Welt.