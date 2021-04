5 апреля 2021 г. Макс Седдон | Financial Times Россия поигрывает своим "суверенным интернетом", пойдя на шаги по ограничению Twitter "Недавний шаг российского интернет-цензора с тем, чтобы начать замедлять работу Twitter, является знаком решимости Москвы развернуть наступление на Силиконовую долину и ознаменовал испытание ее новой инфраструктуры "суверенного интернета", менее зависимой от западных технологических компаний", - пишет Financial Times. "Осуществление более усиленного контроля над зарубежными социальными сетями - крупнейшим средством распространения инакомыслия в России - стало более актуальным для Кремля после того, как сторонники заключенного в тюрьму оппозиционного активиста Алексея Навального использовали их для организации общенациональных акций протеста в январе, - указывает газета. - В этом месяце Москва пригрозила запретить Twitter, если он не удалит 3168 постов, датированных 2017 годом, которые, по ее словам, поощряют незаконную деятельность. Предупреждение прозвучало после того, как президент Владимир Путин сказал, что интернет может разрушить общество изнутри, если не будет подчинен "юридическим правилам" и "моральным законам общества". "Но действия против крупных технологий сопряжены с собственными рисками. Косвенным последствием замедления активности Twitter в прошлом месяце стало то, что на несколько часов отключились сайты Кремля, российского парламента и нескольких государственных учреждений, в том числе и самого цензора, Роскомнадзора, что подчеркивает зависимость Москвы от зарубежной интернет-инфраструктуры", - напоминает издание. "Суверенный интернет, фактически представляющий собой параллельную сеть, работающую полностью на российских серверах, задуман как располагающий технологиями, позволяющими выборочно ограничивать доступ к запрещенному контенту без риска сопутствующего ущерба. Российские цензоры утверждают, что они извлекли уроки из катастрофической попытки запретить приложение для обмена сообщениями Telegram в 2018 году, в результате чего пострадали более 16 млн несвязанных с ним сайтов, в то время как Telegram, по-прежнему легкодоступный, увеличил свою аудиторию с 10 до 30 млн". "Ограничения против Twitter - это первое значительное использование суверенного интернета с помощью технологии, известной как глубокая проверка пакетов (deep packet inspection), которая теоретически дает цензорам возможность фильтровать отдельные страницы, не влияя на тысячи других. (...) "Западные СМИ и общество пытаются представить это очень политически предвзятым образом, что мы собираемся все блокировать. Но на самом деле жертва здесь мы", - сказал в интервью член парламента Антон Горелкин, который готовит всеобъемлющий законопроект о регулировании деятельности иностранных технологических компаний. "Иностранные компании работают здесь, зарабатывают миллиарды, но не платят налоги и не сотрудничают с нашими вполне разумными требованиями". "Россия надеется, что угроза запрета, подкрепленная ее новыми технологиями, в итоге заставит Кремниевую долину соблюдать ее законы. Роскомнадзор заявил на прошлой неделе, что Twitter удалил треть отмеченных им сообщений, хотя и пожаловался, что сайт делает это "в неудовлетворительном темпе", - говорится в статье. "Горелкин указал на соблюдение Apple нового закона, автором которого он является и который требует от производителей смартфонов предустанавливать ряд российских приложений, включая конкурентов от "Яндекса" для электронной почты и облачного хранилища Google, а также давно забытых мессенджеров, таких как ICQ". "У нас высоко конкурентный рынок. Если какая-то крупная западная компания в какой-то момент решит уйти с нашего рынка, ничего страшного не произойдет, - констатирует Горелкин. - Рынок будет разделен между другими игроками". "Хотя Россия - одна из немногих стран, у которых есть сильные местные конкуренты Кремниевой долине в лице поисковой системы "Яндекс" и социальных сетях Mail.ru, они остаются исключением на этом рынке, где доминирует западный рынок. Но если суверенный интернет сделает доступ к западным сайтам достаточно обременительным, это может возыметь желаемый эффект, говорит Сергей Санович, исследователь-постдокторант Центра информационной и технологической политики Принстонского университета. "Есть один рыночный принцип, который уважает российское правительство, однако, и это то, что потребитель всегда прав. Это то, что отличает их от советских предшественников и делает их похожими на китайцев", - считает Санович. "Они интерпретируют это самым циничным образом: имеет значение только средний потребитель, и он будет потреблять все, что ему предлагают, если это достаточно интересно и очень легко доступно", - добавил он. "Они правильно понимают, что при избытке информации очень низкие барьеры для доступа к одной платформе могут дать альтернативной платформе, которую они контролируют, огромный импульс". Источник: Financial Times