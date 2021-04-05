Тук-тук и трюфели: подробности роскошной жизни Яна Марсалека до ухода из Wirecard

"Бывший член правления Wirecard - один из самых разыскиваемых людей в мире. В распоряжении Handelsblatt имеются фотографии, рассказывающие о его жизни до побега".

"Генри О'Салливану пришлось втянуть свой живот. Британскому предпринимателю не хватало места, когда в июле 2015 года он фотографировался в авторикше с Яном Марсалеком, отвечавшим за деятельность Wirecard в Азии, - повествует издание. - (...) О'Салливан и Марсалек были близкими приятелями. Эти два человека, стоящие сегодня в центре скандала Wirecard, встречались несколько раз в месяц. Сотрудники финансовой компании думали, что во время своих поездок они заключали сделки с партнерами. (...) Но сегодня многие их бывшие соратники предполагают, что О'Салливан и Марсалек, посещая Ченнаи, Сингапур и Дубай, в основном набивали там собственные карманы. В Wirecard не досчитались миллиарда. Председатель правления Маркус Браун находится в следственном изоляторе. Марсалек в бегах, О'Салливан не выходит на связь как минимум с журналистами", - говорится в статье.

"Официально Марсалек был членом правления концерна, участвовавшего в престижном фондовом индексе DAX. Но во время своих поездок он встречался с сотрудниками спецслужб разных стран и жил, как рок-звезда".

"О'Салливан пользовался репутацией короля вечеринок, который часто позволял себе лишнее. В частности это касалось поездок с его товарищем Марсалеком. То, что происходило во время совместных вечеринок двух бизнесменов, запечатлено на фотографиях Марсалека из поездки в Сингапур в августе 2016 года. Член правления Wirecard забронировал на три ночи 5-звездочный отель The Fullerton Bay Hotel, где он был частым гостем. Судя по его электронному календарю, ни на один из этих дней у него не было назначено деловых встреч", - повествует издание.

"Вместо этого он устроил вечеринку со своей компанией на крыше-террасе отеля, являющегося символом Сингапура: 55-этажного отеля Marina Bay Sands с видом на порт и искусственную бухту. На одной из фотографий на столе видны бутылки вина Penfolds Grange Bin 95. Это одно из лучших красных вин в мире, бутылка которого стоит от 500 евро и выше", - указывают авторы статьи.

"На крыше роскошного отеля располагается один из самых эксклюзивных ресторанов Сингапура Spago Dining Room. Там 17 января 2017 года компания Марсалека устроила настоящее пиршество. За круглым столом собрались 12 человек. Остальной ресторан, по желанию гостей, был закрыт".

"В этот вечер для друзей Марсалека готовил не кто-нибудь, а звездный повар Вольфганг Пак, приехавший сюда, чтобы угостить блестящее общество. Австриец стал известным в США благодаря своей сети ресторанов Spago. Сегодня его компания охватывает более 50 ресторанов по всему земному шару", - говорится в статье.

"Обычно Пак готовит праздничные ужины для премий "Оскар". (...) Своих гостей из Wirecard он приветствовал лично. Судя по фотографиям, Пак посвятил компании немало времени".

"Один из гостей сфотографировал меню. В нем присутствовали поданные на стол черные трюфели размером с кулак, а также стейки из говядины Вагю - одного из наиболее дорогих сортов говядины в мире".

"В качестве десерта австрийский шеф-повар подал своим гостям традиционный кайзершмаррн с теплой клубникой и мороженым. Было и вино марки Screaming Eagle. Знатоки часто используют бутылки этого вина в качестве инвестиций. Их цена может достигать несколько тысяч евро", - отмечает издание.

Аренда виллы Марсалека в Мюнхене стоила 50 тыс. евро в месяц, пишет далее Handelsblatt."В одной из комнат для переговоров член правления Wirecard установил звукоизоляцию - по-видимому, чтобы защититься от прослушивания".

"Что он там обсуждал? Как показывает одна из фотографий, сделанная в особняке, он окружал себя бывшими сотрудниками спецслужб. Рядом с его ассистенткой можно увидеть бывшего сотрудника Ведомства по охране конституции Австрии, а также ливийца Рами аль-Обейди, который руководил службой внешней разведки временного правительства после свержения диктатора Муаммара Каддафи".

"Также и один россиянин был запечатлен в хорошем настроении на фотографии с Марсалеком в самом дорогом ресторане Мюнхена Tantris в сентябре 2016 года - перед ним на столе стоял торт в форме красной звезды. Станислав Петлинский, он же "Стас", раньше якобы работал в администрации Кремля, а затем в штабе российского президента Владимира Путина".

"В сущности связи со спецслужбами являются нормальным явлением в этой сфере деятельности. Но пока Петлинский их отрицает, как пишет Süddeutsche Zeitung. Известно, что Стас состоятелен, ездит на белом кабриолете Rolls-Royce в Монако и до недавнего времени регулярно появлялся в окружении Марсалека в Мюнхене".

"В июне 2020 года Wirecard развалился. (...)Вскоре Марсалек исчез. Прокуратура Мюнхена ведет в отношении него расследование по подозрению в совершении мошенничества группой лиц, фальсификации доходов в размере миллиардов и рыночных манипуляциях. Сегодня бывший член правления Wirecard является одни из самых разыскиваемых людей в мире. Его связи, например, со Стасом, поспособствовали возникновению домыслов о том, что от преследования немецких правоохранительных органов его, возможно, защищают в России", - пишет Handelsblatt.