Французам нанесен удар по их психическому здоровью

"После года эпидемии у французов упал моральный дух. Почти половина из них страдает от перепадов настроения", - пишет Le Figaro.

"(...) Из-за потока информации о зловещих событиях, одно хуже другого, французы, которые в течение года сталкивались с беспрецедентной и тревожной ситуацией, обнаружили, что их защитный панцирь дал трещины. Covid-19 нарушил их жизнь, их ориентиры, их привычки и в конечном итоге расшатал их психологическое состояние. 71% из них считают, что санитарный кризис отрицательно сказался на их психическом здоровье. Об этом свидетельствует опрос, проведенный с 8 по 13 марта 2021 года среди репрезентативной выборки из 1220 человек агентством Diffusis France для Upfeel.io, платформы сервиса, занимающегося психологическим благополучием сотрудников. Почти половина опрошенных страдает от циклических перепадов настроения. 40% чувствуют крайнюю усталость, у 35% из них - симптомы тревоги", - отмечает автор статьи Шарль Лескурье.

"Мы заметили увеличение количества консультаций, - признается Жюли Скуп, клинический психолог, недавно поселившаяся в Монпелье. - Мы принимаем детей, подростков и взрослых, которые испытывают тревожное расстройство, связанное с атмосферой, вызывающей беспокойство, при этом мы сосредоточены на количестве госпитализированных людей и количестве смертей, в то время как мы очень мало говорим о выздоровевших".

"(...) Но наибольшее влияние на падение морального духа оказывает не страх перед вирусом, его вариантами, заболеванием или серьезными осложнениями, которые он может вызвать. Только 14% говорят, что живут в страхе за своих близких и за себя. "По существу, эта цифра может показаться довольно низкой, - объясняет Жюли Скуп, - но она, несомненно, зависит от того, как воспринимается этот вопрос. Люди не находятся в постоянном страхе, который мешал бы им в повседневной жизни". Наиболее остро переживается ограничение свободы (75%), за которым следует разрыв социальных связей с родственниками и близкими (64%). Затем следуют вынужденное ношения маски, невозможность путешествовать и запрет на занятия спортом в тренажерном зале. Неуверенность в завтрашнем дне очень тревожит 47% опрошенных людей, которым трудно строить планы на будущее и у которых создается впечатление, что они теряют контроль над своей жизнью", - передает автор публикации.

"(...) Что касается удаленной работы, то ее роль остается неоднозначной. Она проявляет себя в качестве одного из главных потрясений, вызванных кризисом, но ее восприятие оказывается более смешанным. 50% опрошенных любят работать дома по сравнению с 50%, которым это не нравится. Среди убежденных сторонников удаленной работы 23% считают, что это им идеально подходит, 42% считают, что это экономит их время за счет сокращения использования транспорта. Более 30% хотели бы продолжить работу из дома после кризиса. И наоборот, противники удаленной работы обвиняют ее в акцентировании внимания на ограничении свободы (до 30%), в изоляции, демотивации и невозможности сосредоточиться. 28% отмечают формирование вредных привычек, таких как отсутствие перерывов, пропуск обеда, расхлябанность в одежде... Хуже того, 17% говорят, что их рабочая нагрузка увеличилась и они чувствуют себя опасно близкими к эмоциональному выгоранию. И только 6% говорят, что они испытывают больше напряжения дома из-за плохого управления границами между профессиональной и личной жизнью", - указывает издание.

"(...) Наконец, когда респондентов спрашивают в целом, что могло бы помочь им восстановить свое психическое здоровье, то однозначно первое, что приходит им в голову, это возвращение к простым радостям повседневной жизни. Более 90% прежде всего хотят увидеть своих друзей, вернуться в рестораны и кинотеатры. Во вторую очередь рассматривается возможность снова путешествовать, а затем возобновление занятий спортом", - указывает журналист.

"(...) Среди всех этих "раненых Covid-19" есть 15% невозмутимых людей, чей панцирь остается непроницаемым для психологических атак вируса, потому что они говорят, что чувствуют себя хорошо, - отмечает LeFigaro. "Среди них могут быть люди, которые ощущают себя непобедимыми, молодые люди, которых не волнуют проблемы со здоровьем. Последователи теории заговора, которые думают, что это все чудовищное вранье, - расшифровывают Жюли Скуп. - Но есть также люди, которые отпускают ситуацию, соглашаются жить с кризисом и не участвуют ни в борьбе, ни в бою. Более того, после первого карантина ощущался бум медитативных практик, некоторые люди пережили это как момент паузы, выхода из гонки. По их мнению, это был удобный случай, повод задуматься о том, что хорошо, а что плохо, и способ вернуться к самому главному".