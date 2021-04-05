Ливанцы платят за вакцинацию от Covid-19

"(...) Слух распространился с быстротой молнии: российская вакцина "Спутник V" прибыла в Бейрут. Ее конкурент, китайская Sinopharm, тоже скоро прибудет. "Ты сообщил свою фамилию? Ты записался?"- с тревогой спрашивают все у близких. Чтобы получить свою дозу, нет никакой необходимости принадлежать к приоритетной группе, как в правительственной кампании вакцинации против Covid-19. Достаточно просто записаться в список определенного предприятия и заплатить", - пишет корреспондент Le Figaro в Бейруте Мюриэль Розелье.

"Наряду с Зимбабве и Пакистаном, Ливан - одна из немногих стран, которые открыли рынок вакцинации для частного сектора, - говорится в статье. "Я предпочитаю, чтобы предприятия предлагали вакцину для покупки, вместо того, чтобы сталкиваться с тем, что люди с хорошими связями получают ее ненадлежащим образом из ограниченных государственных запасов", - объясняет Талия Арави, бывший руководитель отдела этических вопросов в Национальном комитете, отвечающем за вакцинацию от Covid-19.

"В начале кампании вакцинации Талия Аравие подала в отставку в знак протеста против "VIP-прививок": политики, их родственники или их сотрудники получали инъекции вне всякого протокола, - отмечает автор статьи. - Так произошло с Салимом, учителем физкультуры, который был слишком нетерпелив, чтобы дождаться своей очереди. "Я умолял одного человека, близкого к правительственному чиновнику. Он достал мне Sinopharm и даже организовал мне укол", - сказал он, испытывая облегчение от того, что преодолел медлительность государственных служб.

"Официально частный сектор компенсирует дефицит со стороны государства, которое стоит перед лицом беспрецедентного кризиса и не может профинансировать всю кампанию, - пишет Le Figaro. (...) - На деле привито менее 1% населения, "нужно ускоряться, прежде чем варианты коронавируса не стали слишком многочисленными", - предупреждает Жоэль Аби Рашед, внештатный исследователь Института политических исследований, специалист по общественному здравоохранению.

"Пока лишь небольшой горстке импортеров удалось закупить партии вакцин на международном рынке. Одним из них является группа Malia: одна из ее дочерних компаний подписала контракт на поставку одного миллиона доз вакцины "Спутник V". "После оплаты заказа вакцинация проводится в центрах, утвержденных правительством. Это гарантирует происхождение и безопасность отпускаемых вакцин", - утверждает Джоанна Шехаб, генеральный директор группы.

"Однако это не означает, что предприятия будут проводить кампании бесплатной вакцинации для своих сотрудников. В то время как национальная авиакомпания или Ливанский университет уже объявили, что берут на себя все расходы, другие предприятия требуют возмещения понесенных затрат от своих сотрудников", - указывает журналистка.

"Одной из причин для беспокойства оказывается цена. В Ливане "Спутник V" продается за 38 долларов, тогда как в европейских странах он продается примерно за 10 долларов. Стоимость Sinopharm составляет 65 долларов, - отмечается далее. "Страны Запада заключили двусторонние соглашения с лабораториями, как только стали разрабатываться вакцины-кандидаты. Мы же проходим через посредников. Это набавляет цену", - объясняет Бернар Таннури, руководитель Benta Pharma Industries.

"Однако обращение к посредникам увеличивает риск разрастания черного рынка. "Мы уже это переживаем", - с сожалением говорит Талия Арави. "Как только спрос растет, а предложение остается низким, создается тяга для мошенников", - добавляет она. С риском прививки несоответствующими вакцинами или даже предложением поддельных продуктов, которые столь же опасны, сколь и неэффективны", - комментирует Розелье.

"К тому же, следует учитывать этический вопрос. Обращение к частному сектору неизбежно означает установление отбора. "Это форма евгеники: те, кто может заплатить, выживают, а те, кто не может, обречены", - осуждает эксперт.