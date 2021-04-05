Экс-глава швейцарского банка предстанет перед судом из-за сделок с "банкиром Путина"

"Женевский банк не сообщил о подозрительных 700 млн долларов властям - несмотря на признаки отмывания денег. Теперь это может дорого обойтись двум сотрудникам", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Ровно 5 лет прошло с тех пор, как СМИ всего мира опубликовали расследования на основе утечки документов из "Панамского досье". К годовщине этого события на следующей неделе перед судом предстанет бывший глава швейцарского банка, который попал в поле зрения властей из-за сенсационных документов панамской юридической компании. Речь идет о бывшем руководителе и председателе совета директоров женевского банка Société Générale", - поясняет издание.

"Уже прошлым летом экс-глава банка совместно с бывшим руководителем подразделения банка по обеспечению нормативно-правового соответствия были приговорены к выплате больших денежных штрафов, так как они не сообщили властям о подозрениях по поводу отмывания денег. Так как оба обжаловали назначение им штрафов в размере 30 тыс. и 60 тыс. франков, теперь дело будет рассматриваться в Федеральном суде по уголовным делам в Беллинцоне", - говорится в статье.

Около 10 лет назад "банку Société Générale нужно было решить, что делать с одним сложным клиентом из России. Его имя: Сергей Пугачев; прозвище: "банкир Путина", - повествует издание.

"Вкратце история Пугачева выглядит так: олигарх долгое время вращался в ближайшем кругу российского президента Владимир Путина. Но затем он впал в немилость в Кремле и бежал в Европу, сначала в Англию, а теперь он живет в имении на юге Франции. Россия обвиняет Пугачева в хищении около 2 млрд долларов государственных средств - денег, которые Россия в 2008 году вложила в тогдашний банк Пугачева "Межпромбанк", чтобы спасти его от коллапса".

"В конце 2010 года "Межпромбанк", несмотря на государственную поддержку, со скандалом обанкротился. По мнению России, Пугачев лично обогатился на крахе своего банка. Ведь вскоре после предоставления финансовой поддержки в 2008 году он перевел огромные суммы за границу. Более 700 млн долларов поступили на счет в женевском банке Société Générale".

"Но там деньги долго не лежали. За несколько месяцев добрая часть миллионов была перечислена на различные другие счета в Société Générale, а в конечном итоге снова исчезла из женевского банка".

"Когда в начале 2011 года россияне завели уголовное дело на Пугачева, на счетах в Женеве лежала лишь малая часть из 700 млн. Как минимум в тот момент ответственные лица Société Générale должны были изучить это дело тщательнее и направить сообщение о подозрении в отмывании денег. Так, по крайней мере, считает Швейцарский финансовый департамент (EFD)".

"В 2013 в Société Générale обратилась женевская прокуратура и потребовала предоставить документы по счетам Пугачева на основании запроса о предоставлении правовой помощи, поступившего из России. "Жаль, что мы не смогли завершить отношения с клиентом", - сказал тогда руководитель контрольного подразделения банка, который теперь предстанет перед судом. На самом деле Société Générale, согласно положению EFD, пытался с 2012 года завершить сотрудничество с Пугачевым. Но, по-видимому, сделать это не удалось, так как россиянин не подписал нужные документы".

"Несмотря на ситуацию, становившуюся все более драматичной, банк и тогда не стал направлять уведомление о подозрении в отмывании денег. В качестве дополнительных подозрений EFD также указывал на сложную структуру активов Пугачева (вместе с другими членами семьи он имел в Société Générale 30 счетов для 22 компаний) и политическое прошлое Пугачева (до 2011 года он был сенатором от Тувы".

Сегодня оба сотрудника банка опровергают обвинения. По словам Даниэля Туника, адвоката руководителя контрольного подразделения, банку должно было быть ясно, что "преследование Пугачева Россией было политически мотивированным. В этой связи, а также в связи с отсутствием обоснованных подозрений в отношении криминального происхождения активов, уведомление о подозрении в отмывании денег было бы необоснованным", - передает Tages-Anzeiger.