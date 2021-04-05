Гонка за "Спутником V" набирает обороты

"Представители разных партий, от бургомистров до канцлера, намерены приложить все усилия для использования и производства российской вакцины "Спутник V" в Германии. Они хотят справиться с дефицитом вакцин. Россияне преследуют и другие цели", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Обер-бургомистра Веймера Петера Кляйне уже несколько месяцев беспокоит прежде всего одна мысль: как ему в максимально сжатые сроки можно обеспечить вакциной 65 тыс. жителей своего города. При этом беспартийному 48-летнему политику пришла на ум отчаянная идея: "Я спросил себя, а не могу ли я, будучи главой города, купить вакцину непосредственно на мировом рынке?".

"Кляйне в первую очередь подумал о российской вакцине "Спутник V", которую используют уже в 57 государствах мира. (...) Он связался с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и также обсудил этот вопрос с премьер-министром Тюрингии Бодо Рамеловом ("Левая" партия), которого он смог быстро воодушевить этой идеей".

"Рамелов уже в марте совместно с восточногерманскими премьер-министрами Михаэлем Кречмером и Райнером Хазельоффом (оба из ХДС) выступал за то, чтобы использовать российскую вакцину и в Германии. Сегодня "восточное объединение", вступавшееся за "Спутник", превратилось в группу высокопоставленных сторонников - со всей страны и из разных партий", - говорится в статье.

"Успех вакцины "Спутник V" на Западе стал бы успехом для России и, соответственно, президента Владимира Путина. "Спутник V" - это 100-процентное детище российского государства. (...) РФПИ рекламирует вакцину не только на всех - преимущественно цифровых - каналах. При возможности он также устанавливает отношения, призванные проложить дорогу вакцине. Прежде всего, в Германии - и в частности в Веймаре", - пишет издание.

"В марте РФПИ написал в государственную канцелярию Эрфурта письмо, имеющееся в распоряжении Die Welt. (...) В нем первый заместитель директора фонда Тагир Ситдеков (...) подчеркивает, что "Спутник V" уже используется в европейских странах Венгрии и Словакии. Он был бы рад обсудить с властями Тюрингии возможность "локальной ускоренной регистрации" вакцины, по возможности даже до того, как "Спутник V" будет окончательно зарегистрирован Европейским агентством лекарственных средств (EMA)".

"Рамелов ответил незамедлительно и заверил, что "нам придется приложить больше усилий, чтобы в максимально сжатые сроки начать использовать "Спутник V" в Германии в качестве дополнительного препарата". (...) Рамелов поговорил и с канцлером, которая заверила, что переговоры с Москвой о заключении рамочного соглашения начались", - передает издание.

"Россияне упорствуют в выводе "Спутника V" на рынок Германии по нескольким причинам. С одной стороны, ФРГ - это крупный и важный рынок. Если "Спутник" будет успешно использоваться там, за ней последуют и другие страны. С другой стороны, Германия - идеальное место для создания там центра производства и экспорта вакцины".

"Спутник V", произведенный в Германии, с точки зрения россиян, обладал бы более высокой репутацией и эффектом, нежели вакцина, произведенная в России. По этой причине россияне пытаются не только продавать здесь вакцину, но и производить", - поясняют авторы статьи.

Дочерняя компания российской фармацевтической компании "Р-Фарм" приобрела в баварском городе Иллертиссен завод и собирается в качестве субподрядчика производить там как вакцину от AstraZeneca, так и "Спутник V". В этой связи и баварский министр здравоохранения Клаус Холечек старается убрать все препятствия на пути к обеспечению вакциной - как и федеральное министерство экономики.

"Оно создало "рабочую группу по вакцинации", которая должна позаботиться о том, чтобы производство вакцин в Германии началось как можно скорее. (...) Поэтому завод "Р-Фарм" может пользоваться особой поддержкой со стороны министерства и рабочей группы. (...) Министерство экономики заявило, что проект обладает абсолютным приоритетом. Сообщается, что производство может начаться уже в июне-августе".

"Производителям "Спутника" нужна и политическая поддержка. (...) "Конечно, российская сторона хочет успешно вывести вакцину на рынок Запада, чтобы таким образом набрать баллов и улучшить свою репутацию, - говорит инсайдер, работающий по поручению россиян над успехом "Спутника V" в Германии. - Если кому-то российская поддержка поможет выйти из вакцинного кризиса, тот будет меньше говорить о критике Кремля Алексее Навальном или об аннексии Крыма".

"И это, вероятно, уменьшит желание поддерживать антироссийские санкции Запада. Улучшение имиджа является в России важным фактором кампании по продвижению "Спутника". И она приносит все больше плодов", - отмечает издание.

Во вторник на прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и французский президент Эммануэль Макрон обсудили возможное сотрудничество по вакцинам. "То, что было инициировано в Веймаре и Эрфурте, теперь, кажется, приобретает конкретные очертания в Берлине, Париже и Москве".

"Обер-бургомистр Веймара говорит, что, по его впечатлениям, в городе и в целом на востоке Германии одобрение обществом "Спутника V" очень высоко. "Русские знают толк в вакцинах", - часто слышит он на улице. Еще в 1960 году дети ГДР были успешно вакцинированы разработанной в СССР вакциной от полиомиелита - в Западной Германии лишь позднее стала применяться американская вакцина. В ГДР тогда действовала обязательная вакцинация, и с братской помощью Советского Союза государство справилось с эпидемией детского паралича быстрее, чем западногерманский сосед".

"Когда в 1960 году вакцина от полиомиелита прибыла в ГДР, в качестве благодарности в стране зазвенели колокола, вспоминают люди, выросшие на востоке Германии. Такие воспоминания, - заключает Die Welt, - играют роль и сегодня, когда политики выступают за "Спутник".