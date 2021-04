5 апреля 2021 г. Катарина Зарелла | The Wall Street Journal Корсеты возвращаются - благодаря "Бриджертонам" и лихорадке развлечений "Комфорт удаленной работы отправил бюстгальтер переждать в сторонке, так почему же женщины (...) меняют толстовки на корсеты? Проведем исследование этого нелогичного весеннего тренда", - предлагает The Wall Street Journal. "Олеся Стефанко не является ни доминатрикс, ни любительницей косплея. Тем не менее, в прошлом месяце она надела черный хлопковый корсет с косточками (...) на прогулку со своим 8-месячным сыном. Блогер из Майами-Бич соединила корсет с белой футболкой и выцветшими "мамиными джинсами" и кроссовками. Для 32-летней Стефанко этот нарочито повседневный образ был "идеальным". После года социального дистанцирования, проведенного в домашней одежде, она использует любую возможность - "будь то прием у врача или поход в продуктовый магазин" - чтобы одеться креативно. Ее новые корсеты оказались жизненно важны для того, чтобы ее вновь открытый гардероб "казался свежим", - говорится в статье. "В настоящее время корсеты действительно обладают такой способностью, несмотря на то, что они появились еще в 1500-х годах. Традиционно изготавливаемый из металла или китового уса и шнурующийся сзади, этот предмет одежды, подчеркивающий талию и приподнимающий грудь, то входил, то выходил из моды веками. "Корсет стал, как камуфляж или клетка, частью лексикона моды", - говорит доктор Валери Стил, директор музея Технологического института моды, которая написала книгу на эту самую тему ("Корсет: культура и история "). Но учитывая, сколько женщин отказались от бюстгальтеров, работая из дома, разве это новейшее возрождение - на подиумах, на рэперах, таких как Лиззо, и на мамах Майами-Бич - не противоречит здравому смыслу?" - задумывается автор публикации. "Это неизбежная полярная реакция на крайности комфортной одежды", - говорит Лорна Холл, директор отдела модной аналитики компании WGSN, занимающейся прогнозированием тенденций. Это может объяснить, почему весенние коллекции - в основном, родившиеся в условиях строгой изоляции - изобилуют корсетными изделиями. Alexander McQueen предлагает платья с корсетами, свитера с оптической иллюзией корсета и футболки с корсетным принтом. Нью-йоркский бренд Area продает изделия с блестящими кристаллами. Включили корсеты в свои коллекции и такие бренды, как Christopher John Rogers, Awake Mode и Rokh", - пишет издание, отмечая, что вклад в эту тенденцию вносит "(...) повальное увлечение сериалом Netflix "Бриджертоны", который разворачивается в Лондоне эпохи Регентства и рассказывает о невероятно пылких ухаживаниях за дебютанткой в корсете. Через месяц после декабрьского запуска сериал собрал 82 млн просмотров и породил тренд в TikTok #Regencycore, в ходе которого фанаты демонстрируют наряды, вдохновленные этой эпохой. В январе Lyst, компания, отслеживающая поведение покупателей в интернете, сообщила, что после первой трансляции сериала количество запросов на корсеты выросло на 123%". "Но весенние коллекции (...) дебютировали за несколько месяцев до "Бриджертонов", и, как утверждает доктор Стил, за возрождением корсетов в высокой моде стоят гедонистские фантазии в стиле Гэтсби, а не знойные исторические драмы. После испанского гриппа 1918 года "ревущие 20-е" принесли с собой рискованную одежду и разврат. "Люди [думали]: "Я жив и я собираюсь развлекаться, - говорит Стил. - Я думаю, что многие дизайнеры предполагают, что у людей [сейчас] есть затаенное желание выходить в свет и развлекаться". "По словам Стил, корсеты, ассоциируемые с женщинами, подвергающими "пыткам и подчинению", могут показаться любопытным выбором для постпандемического разгула. Однако (...) в последние 500 лет корсеты носили и мужчины, порой женщин заставляли их носить, их ношение одобряли врачи, как по-идиотски это не выглядело бы сегодня, женщины их любили, женщины от них отказывались", - пишет издание, упоминая о фетишистах XIX века, панках 1970-х и моделях Вивьен Вествуд конца 80-х . А затем, в 90-е, одна поп-звезда облачилась в корсет Жан-Поля Готье с конусоподобным лифом, ассоциирующийся с расширением возможностей женщин, "эротической женственностью" и... Мадонной - и, следовательно, вечеринками", - пишет газета. "Дженнифер Цуккарини, основательница нью-йоркского бренда Fleur du Mal, считает, что корсеты олицетворяют романтику и эскапизм. "Это то, что большинство людей не носит в повседневной жизни", - говорит она. (...) Стилист из Нью-Йорка Элизабет Салсер рассматривает корсет как возвращение к "безупречному гламуру". Она рекомендует надевать его поверх широкой классической рубашки или простого платья-комбинации. По ее словам, корсеты - это "новый пояс". "Если вы хотите быть более провокационной, то прислушайтесь к совету Джонни Валенсии, владельца интернет-магазина Pechuga Vintage в Лос-Анджелесе, который специализируется на редких корсетах и обслуживает звезд, любящих зашнуровываться, таких как рэперша Меган Ти Сталлион и модель Эшли Грэм. "Корсет, спортивные штаны, гигантское пальто, и получается обалденно, - уверяет Валенсия. - Просто позвольте корсету говорить за себя". "Если вы предпочитаете более спокойный корсетный стиль, то стоит посмотреть на 35-летнюю Сару Стейн-Сапир, консультанта по искусству из Нью-Йорка, которая надевает шнурованные корсеты под гладкие блейзеры, чтобы "уравновесить женское и мужское начало". Она предпочитает корсеты с плотными прилегающими косточками из-за их стратегической чувственности и укрепления уверенности в себе. "Я чувствую, что у меня есть опора - он меня хорошо держит". (...) Источник: The Wall Street Journal