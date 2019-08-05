Лесные пожары в Сибири: "Ситуация в значительной степени выходит из-под контроля"

Лесные пожары продолжают опустошать Сибирь. Владимир Путин, наконец, решил отправить армию для борьбы с огнем. Однако, по мнению руководителя пресс-службы Greenpeace в России Андрея Аллахвердова, высказанного в интервью Liberation, для экосистем эта помощь оказывается слишком запоздалой.

"(...) Власти сочли, что от лесных пожаров пострадали только отдаленные северные территории, думая, что там нет поселений. Но ситуация оказалась намного сложнее, так как на самом деле в этой зоне есть небольшие деревни и несколько промышленных предприятий. Граждане и НПО до сих пор не понимают, почему пожары не начали тушить сразу после оповещения о них. Тем более, что погода была сухой и солнечной и никаких осадков не ожидалось. Естественно, пожары стали распространяться и усиливаться", - сказал эксперт.

"Сейчас требуется мобилизовать все больше и больше ресурсов, поскольку ситуация в значительной степени выходит из-под контроля. Пожарные и военные пытаются потушить то, что возможно, чтобы спасти людей, ограничить угрозу и ущерб и остановить распространение дыма. Но они не могут потушить 3 миллиона гектаров, охваченных огнем. Это огромная территория! Теперь справиться с этим могут только дожди и ливни", - утверждает Аллахвердов.

"Ущерб очень серьезный и его трудно оценить, пока не потушат пожары. Уже сейчас известно, что они составят миллиарды рублей. Наши эксперты сходятся во мнении о том, что для восстановления разрушенных экосистем потребуется двадцать лет, и не факт, что это в принципе возможно. В некоторых местах лес горит каждый год и поэтому не успевает восстановиться. Кроме того, пожарные намерены сосредоточиться не столько на лесистой местности, сколько на жилых и промышленных территориях. Также необходимо рассчитать стоимость медицинской помощи тем людям, которые обращаются к врачу из-за вдыхания дыма", - отмечает собеседник издания.

"Огонь распространяет много моноксида и диоксида углерода, а также метана. Выбросы составят не менее 166,5 млн. тонн CO2, то есть годовой уровень для Филиппин или два годовых уровня для Австрии. Но гораздо большее беспокойство вызывают потоки сажи [частиц, созданных в результате неполного сгорания ископаемого топлива или биомассы, таких как лесные пожары], поскольку они очень сильно вовлечены в процесс глобального потепления", - указывает Аллахвердов.

"Охваченные пламенем территории находятся относительно близко от Арктики. Пожары не воздействуют на нее напрямую, однако сажа непосредственно поражает лед. Если сажа падает на лед, то он вместо того, чтобы отражать солнечный свет, поглощает его, нагревается и быстрее тает. Что касается вечной мерзлоты, в настоящее время трудно понять, затрагивают ли ее пожары напрямую. Однако уже известно, что косвенно они оказывают очень негативное влияние на эти территории, поскольку участвуют в процессе глобального потепления. Российская вечная мерзлота во многих местах уже тает, нанося значительный ущерб инфраструктуре, экосистемам и жизни граждан. Понимая, что при таянии лед выделяет очень вредные вещества, мы попадаем в замкнутый круг", - резюмирует эксперт.