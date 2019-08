Чем больше лишнего веса, тем вкуснее шоколад

Почему некоторые люди едят больше остальных? Согласно одному американскому исследованию, это может быть связано с тем, что некоторым людям еда кажется вкуснее. И это, в свою очередь, вероятно, связано с индексом массы тела, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"В исследовании, опубликованном в научном журнале Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, участникам разрешили есть столько шоколада, сколько они хотели. В исследовании участвовали 290 человек в возрасте от 18 до 75 лет, более 80% из них были женщины. 160 участников, согласно индексу массы тела, имели нормальный вес, 78 участников были людьми с избыточной массой тела, а 51 человек страдал ожирением", - говорится в статье.

После каждого съеденного кусочка шоколада участники исследования, проведенного учеными Университета Айовы, должны были заполнить короткую анкету, в которой они описывали свои вкусовые ощущения, а также чувство насыщения. Всего участники съели от 2 до 51 кусочка шоколада.

"Участникам, страдавшим ожирением, шоколад казался более вкусным, чем другим испытуемым. Их желание есть шоколад также спадало медленнее, чем у других участников. Разницы в восприятии шоколада людьми с нормальным и избыточным весом исследователи не обнаружили", - передает издание.

"В исследовании речь также шла о том, как меняются вкусовые ощущения во время поедания шоколада. (...) Почти всем участникам первый кусочек шоколада казался лучше, чем десятый, - такое восприятие отметили более 80% участников. В среднем каждый съел по 12 кусочков шоколада".

"Если употреблять много какого-либо продукта, со временем его поедание приносит все меньше удовлетворения, говорится в исследовании. (...) Одинаковый вкус наскучивает нашим вкусовым рецепторам", - отмечает издание.

"У участников, страдавших ожирением, чувство насыщения наступало позднее: тучным женщинам приходилось съедать 12,5 кусочков шоколада, чтобы почувствовать тот же вкус, что ощущали участники с нормальным весом после того, как съедали 10 кусочков. Этот феномен, по мнению исследователей, отчасти может объяснить то, почему люди, страдающие ожирением, едят больше других".

"Тем не менее, результаты исследования нельзя применять к другим видам продуктов, пишут исследователи. Горькие или соленые вкусы могут давать другие результаты. На итоги исследования могла повлиять и большая доля женщин среди испытуемых", - указывает Der Spiegel.

"Если у людей с ожирением и у людей без ожирения отличаются вкусовые ощущения, это может помочь лучше понять причины полноты и разработать способы ее предотвращения", - отметила исследовательница Линнеа Полгрин.