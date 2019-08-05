Охота Израиля за фантомной армией Ирана

"По иранским позициям нанесены два авиаудара глубоко внутри Ирака - но никто не признается в их совершении. Молчит и режим Тегерана. Израильские эксперты предполагают, что за ними скрывается их собственная армия", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"19 июля удар был нанесен по военной базе вблизи города Амерли к северу от Багдада. По данным новостного канала Al Arabiya, незадолго до этого туда транспортировали иранские ракеты", - передают журналисты Доминик Петерс и Кристоф Сидов.

"28 июля был совершен налет на лагерь Ашраф к северу от Багдада. Ударом был не только разрушен склад ракет, но и убиты несколько иранских военных советников, сообщает газета Asharq al-Awsat".

"Издание также разоблачило того, кто, вероятно, несет ответственность за авиаудары: атаки якобы были осуществлены израильской армией, сообщается со ссылкой на данные западных спецслужб. По крайней мере первая атака была осуществлена Израилем с помощью боевого самолета F-35", - говорится в статье.

"Поддерживаемые Тегераном формирования в Ираке подтвердили факт атак и также обвинили в них Израиль - однако опровергли, что были убиты иранцы. Правительство Израиля молчит так же, как и иранский режим", - отмечают журналисты.

"Это было бы первой известной атакой израильских ВВС в Ираке с 1981 года. (...). Соответствуют ли действительности сообщения СМИ о двух последних атаках, пока не может быть полностью подтверждено, говорит Эяль Циссер, эксперт по Ближнему Востоку и заместитель ректора Тель-Авивского университета. "Но они имеют смысл, так как Израиль уже заявлял о намерении взять на прицел иранское присутствие не только в Сирии, но и в Ираке", - говорит эксперт".

"Исламская республика и Израиль - заклятые враги, - подчеркивает издание. - (...) В Сирии правительство Тегерана делает ставку прежде всего на шиитские формирования, как, например, ливанская "Хезболла". Лишь на прошлой неделе израильские ВВС атаковали позиции проиранских сил вблизи Голанских высот. Эти группы финансируются и обучаются преимущественно иранскими стражами революции, основой тегеранского аппарата безопасности". Сообщается, что их идейный вдохновитель Касем Сулеймани недавно встречался с проиранскими формированиями в районе иракско-сирийской границы около города Абу-Камаль и призывал их готовиться к возможной военной конфронтации с Израилем, передает издание.

"Абу-Камаль рассматривается Ираном как стратегически важный пограничный пункт", - говорит Раз Зиммт, эксперт по Ирану из Института исследования национальной безопасности в Тель-Авиве. (...) По его словам, Исламская республика сейчас пытается форсировать открытие границы у Абу-Камаля. Такой шаг позволил бы Исламской республике "сократить зависимость от рискованных авиа- и судоходных маршрутов для транспортировки войск, оборонных товаров и оружия из Ирана через Ирак в Сирию и Ливан".

"Для Тегерана Ирак не является заменой расширения фронта в Сирии, а лишь дополнением, считают израильские эксперты. (...) По мнению Зиммта, "Иран считает важной стабильность в Ираке. Большая часть активности Ирана в Ираке концентрируется на том, чтобы обеспечить себе экономическое присутствие", - передает Der Spiegel.