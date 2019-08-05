Страх Путина

"Репрессии против демонстрантов в Москве показывают, с каким беспокойством Кремль смотрит в будущее", - считает журналист немецкого издания Der Spiegel Кристиан Эш.

"Что заставляет Кремль нервничать? (...) Сегодняшняя путинская система подходит к концу. (...) В 2024 году Путину придется уйти с поста президента, если он снова не изменит конституцию. Кто станет его преемником? Какую новую конструкцию выберут Путин и его ближайшее окружение? Эти вопросы уже сейчас вызывают беспокойство. Только о них нельзя заводить речь. Кажется, будто российская элита играет сейчас в "музыкальные стулья" - все ждут, что музыка внезапно прекратится, но никто не подает виду", - отмечает автор статьи.

"В этой ситуации два основных правила путинизма соблюдаются еще строже, чем раньше. Первое: на игровое поле не пускают чужих игроков. Это касается не только парламентских выборов в 2021 году, но уже и региональных выборов в сентябре, - указывает журналист. - По сути, любое новое лицо в политике - лишний риск для Кремля. Альтернативы Путину быть не должно".

Внесистемная оппозиция, продолжает Эш, пока представлена только в муниципальных собраниях московских районов, то есть на низшем политическом уровне. "Но в этот раз оппозиция наилучшим образом подготовилась к выборам в городской парламент. Она не только собрала десятки тысяч подписей, но и мобилизовала десятки тысяч демонстрантов. Вместе с тем вступило в силу и второе основное правило системы: не проявлять слабости перед давлением улицы. Хотя Кремль и не может больше пресекать социальные и экологические протесты в регионах - их слишком много, а бедность и недовольство слишком велики, - несанкционированный политический протест (...) остается табу", - говорится в статье.

Выгоду от протестов и связанных с ними репрессий извлекут "главы органов госбезопасности, которые хотят доказать Кремлю свою незаменимость". Ущерб понесут и без того ослабленные политические институты, в частности, Мосгордума, считает Эш. "Собянина считают возможным преемником Путина. Возможно, эскалация нацелена и на то, чтобы ослабить Собянина, прежде чем начнется передел власти? Существуют и такие предположения. 2024 год дает знать о своем приближении", - констатирует Der Spiegel.