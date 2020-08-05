Предпринимательская деятельность в России упала до рекордно низкого уровня с начала эры Путина

"Предприятия малого и среднего бизнеса находятся в России под угрозой: во втором квартале доходы от частного предпринимательства значительно сократились", - сообщает немецкое издание Handelsblatt.

"Экономические последствия коронакризиса почувствовали на себе во втором квартале прежде всего предприниматели. (...) Представленные статистическим ведомством "Росстат" данные показывают, насколько сильно упала за это время предпринимательская деятельность: доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения сократилась весной до 3,5%", - передает журналист Андре Баллен.

"Для сравнения: в первом квартале доля предпринимательских доходов составляла еще 5,9% от общих доходов населения. Это соответствует падению на 40%. Таким образом, этот показатель отмечает рекордно низкий уровень с начала эры Путина", - указывает издание.

"И даже это число не говорит всей правды, - считает автор статьи. - Ведь одновременно, несмотря на путинское требование о продолжении выплаты зарплат и увеличении социальных выплат, реальные доходы россиян сильно упали. Падение на 8% - это самое резкое сокращение доходов с 1999 года. Тогда россияне переживали последствия дефолта и сопровождавшего его обесценивания рубля".

"Согласно статистике, во втором квартале ежемесячный доход на душу населения составил 32 854 рубля. (...) Предприниматели потеряли во втором квартале почти половину своих доходов".

"Две недели назад я еще была представителем среднего предпринимательства, а теперь я отношусь к микропредприятиям", - говорит Анастасия Татулова, владелица сети детских кафе "Андерсон", которая в конце марта уже обращалась к Путину. "Татулова требовала поддержки экономики и спрогнозировала, что многие предприятия больше не проснутся от беспробудного сна, в который они впали из-за кризиса".

"Татулова смогла в итоге спасти свой бизнес, продав долю банкиру Александру Лебедеву. Но многие предприятия выбыли из строя. Другие ушли в теневой сектор", - говорится в статье.

"Коронакризис ускорил тренд, существующий со времени прихода Путина к власти. Доля предпринимательских доходов в общей структуре доходов населения падает на протяжении многих лет, в том числе и потому, что Кремль национализировал большую часть экономики. Сегодня около 70% экономики снова находится в руках государства".

"(...) В 2017 году вклад предприятий малого и среднего бизнеса в ВВП России составлял 22%, в 2018 году - только 20,2%. По оценке экспертов, в 2019 году также ожидается уменьшение показателя. Официальные данные "Росстат" опубликует к концу 2020 года. В отношении текущего года ожидается еще большее падение".

"Учитывая статистику, политолог Иван Преображенский назвал российских предпринимателей "вымирающим видом". Как минимум значение предпринимательства существенно уменьшилось в России за последние 20 лет. Когда в 2000 году Путин вступил в должность президента и впервые были собраны данные, доходы от предпринимательской деятельности составляли 14,7% от общих доходов населения", - пишет Handelsblatt.