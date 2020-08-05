"Испанская монархия в большой опасности"

"Нынешний король Испании Филипп VI "должен будет показать, что при его правлении произойдет отказ от методов Хуана Карлоса", - поясняет историк Бенуа Пеллистранди в интервью Le Figaro.

(...) Хуан Карлос, в отношении которого заведено антикоррупционное расследование происхождения его зарубежных счетов, был чрезвычайно популярным человеком. "Выражение "хуанкарлисты" по отношению к испанцам воздавало должное королю-примирителю. Ведь Хуан Карлос позволил Испании мирным путем выйти из диктатуры Франко. Примирение было нелегким, необходимо было залечить раны гражданской войны и построить конституционные рамки, в которых все политические силы, даже самые радикальные, получили бы свое место; коммунисты, баскские сепаратисты, каталонские националисты, социалисты-республиканцы. Хуан Карлос был человеком, способным всех объединить, он дал возможность всем этим людям вместе обсудить и создать Конституцию 1978 года. (...) До 2004-2008 годов он пользовался большим уважением", - напоминает историк.

"(...) В нынешнем правительстве Испании вице-президент Пабло Иглесиас, лидер партии "Подемос", в конечном итоге хочет, чтобы монархия исчезла. Сделки Хуана Карлоса послужили ему поводом для действий. Вот почему для короля Филиппа VI стало настоятельно необходимо разорвать связи со своим отцом, чтобы доказать, что эти злоупотребления больше не стоят на повестке дня. Помимо политической стороны, в отношениях между Филиппом VI и Хуаном Карлосом есть шекспировская сторона, которая объясняет извилистый характер этого дела", - указывает Пеллистранди.

"(...) Следует отметить, что в отношении событий, произошедших до отречения Хуана Карлоса 18 июня 2014 года, он находится под конституционной неприкосновенностью. Против него выдвигаются обвинения не в хищении денежных средств, а в уклонении от уплаты налогов. Он не намерен отправляться в изгнание и дал понять, что находится в распоряжении испанской судебной системы. Он не производит впечатление человека, бегущего от правосудия, вопреки тому, что заявляют левые радикалы. В теории Хуану Карлосу грозит суд и крупный штраф, а также тюремный срок, что трудно представить себе в силу его возраста. Но я не верю в то, что будет судебный процесс. Иначе риск институциональной дестабилизации в Испании стал бы слишком высоким", - анализирует собеседник издания.

"(...) Испанская монархия находится в большой опасности. Против нее настроены левые радикалы, которые хотят устроить пересмотр всей истории Испании, каталонские сепаратисты и небольшая часть испанских правых. Привычными сторонниками монархии являются Социалистическая партия и Народная партия, но сегодня они набирают лишь 51% голосов. Чтобы спасти монархию, Филипп VI должен будет показать, что при его правлении произойдет отказ от методов Хуана Карлоса", - резюмирует историк.