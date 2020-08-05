Смерть из 3D-принтера

"Штефан Б. совершил в Галле покушение на убийство людей, используя самодельное оружие, - это новое явление для Германии. Власти встревожены, правительство не видит необходимости действий", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Он хочет доказать, что это возможно. Так написал Штефан Б. в своем манифесте, который он опубликовал в интернете перед тем, как совершить нападение на синагогу в Галле. Доказать, что он может совершить такое деяние в одиночку с помощью самодельного оружия", - повествуют журналисты Флориан Фладе и Георг Масколо.

"Кровопролитие, которое Штефан Б. собирался устроить 9 октября 2019 года, к счастью, не состоялось. У него то и дело возникали проблемы с заряжанием оружия - а тяжелая деревянная дверь в синагогу оказалась крепкой. Однако правый экстремист убил двух людей (...)", - напоминает издание.

"Свое оружие Штефан Б. изготовил сам. С помощью инструкций из интернета, из металлических элементов, которые он купил в онлайн-магазинах и на Ebay - и из пластмассовых деталей, которые он изготовил на 3D-принтере. Принтер модели Anet A8 следователи конфисковали позднее в качестве доказательства, обнаружив его в шкафу в доме отца Б.", - говорится в статье.

"Это первый случай, когда в Германии террорист убил людей огнестрельным оружием, которое было изготовлено с помощью 3D-принтера. Тревожный сигнал, в том числе для органов безопасности".

"Технология 3D-печати, которая становится все более проработанной и малозатратной, облегчает незаконное изготовление и приобретение оружия для все большего числа людей. Это может нести в себе значительные риски", - предостерегает Михаэль Мертенс, заместитель председателя профсоюза полицейских. Однако в настоящий момент правительство не планирует предпринимать что-либо для борьбы с изготовлением оружия с помощью 3D-принтеров".

"Изобретателем оружия с помощью 3D-принтера считается американец Коди Уилсон, - пишет издание. - Самозваный "крипто-анархист" представил в 2013 году простое однозарядное огнестрельное оружие. Оно состояло и з 16 компонентов, лишь одна часть, ударник, была сделана из металла. Все другие элементы Уилсон изготовил из пластмассы с помощью 3D-принтера. (...) Уилсон пропагандирует право на изготовление и владение оружием для всех. Руководство по его изготовлению он в свободном доступе разместил в интернете. Сегодня там можно найти множество инструкций, с помощью которых можно изготовить даже автоматы".

"Интересно, что самодельное оружие террориста из Галле в США вызвало более масштабную дискуссию, чем в Германии. В то время как немецкие органы безопасности зачастую ссылаются на то, что оружие вряд ли сработало бы, американский исследователь терроризма Брюс Хоффман подчеркивает, (...) что то, что новый метод не сработал без проблем в первый раз, нельзя трактовать как отсутствие угрозы. Первые самодельные бомбы исламистских террористов когда-то не взрывались, но злоумышленники упорны в обучении. За фазой неудач зачастую следует фаза успешного обучения", - передает издание.

Тем не менее правительство Германии не видит необходимости в принятии каких-либо дополнительных мер, указывая на то, что изготовленное с помощью 3D-принтера оружие подпадает под действие закона об оружии и для его изготовления и хранения необходимо разрешение.

"Однако заместитель председателя профсоюза полицейских Михаэль Мертенс вполне видит возможности для принятия мер. Он предлагает запретить распространение инструкций по изготовлению оружия или соответствующего программного обеспечения для 3D-принтеров. Также можно проверить, "насколько в правовом смысле и в целом возможно обязать производителей оборудования и ПО для 3D-печати предотвращать изготовление с помощью их продукции оружия, которое может попасть не в те руки", считает Мертенс. Возможно также установить блокировку печати, чтобы программное обеспечение 3D-принтера распознавало шаблоны деталей оружия и препятствовало их печати".

"Похожая технология уже применяется в цветных принтерах и копировальных аппаратах, усложняя воспроизведение банкнот. Также, вероятно, было бы возможным маркировать пластмассовые детали, чтобы как минимум было понятно, на каком принтере были изготовлены компоненты оружия", - пишет Süddeutsche Zeitung.