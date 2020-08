5 августа 2020 г. Том Уиппл | The Times Магнат, стоящий за энергетическим проектом Aquind, это Виктор Федотов, утверждает The Times "Издание The Times может идентифицировать таинственного магната российского происхождения, компания которого пожертвовала британской Консервативной партии почти 250 тыс. фунтов стерлингов. Конечным владельцем компании Aquind, добивающейся одобрения министров в отношении планов строительства подводного соединения, которое свяжет электросети Великобритании и Франции стоимостью 1,2 млрд фунтов стерлингов, является 73-летний Виктор Федотов". "Этот проект, по которому может поставляться до 5% электроэнергии Великобритании, был признан "национально значимым инфраструктурным проектом". Но до сих пор личность конечного владельца Aquind была скрыта из-за редкого исключения из правил о корпоративной прозрачности, - поясняет издание. - В прошлом месяце высокопоставленные консерваторы призвали обнародовать имя владельца Aquind на фоне озабоченности, высказанной Комитетом по разведке и безопасности Палаты общин по поводу влияния российской элиты на британскую жизнь. Пять министров кабинета или их партии, в том числе Риши Сунак, Алок Шарма и Брэндон Льюис, получили пожертвования от Aquind или одного из ее директоров". "Федотову, британскому гражданину и бывшему высокопоставленному руководителю в российском нефтяном секторе, анонимность была предоставлена Регистрационной палатой. Обычно правила требуют указания "лица, обладающего значительным контролем" над компанией. Исключение может быть сделано только в том случае, если человек успешно докажет, что его безопасность находится под угрозой. Этот процесс проходит за закрытыми дверями, без какой-либо возможности оспорить его. Как понимает The Times, органы безопасности и правоохранительные органы не обеспокоены тем, что Федотов находится "под угрозой", - отмечается в публикации. "Его личность была установлена через публичные записи в Люксембурге, связанные с холдинговой компанией Aquind, и он также числится в Регистрационной палате как бывший директор двух других компаний. В этих записях указано его имя, дата рождения и полный адрес в Англии", - сообщает The Times. "Его большой загородный дом из красного кирпича скрыт от глаз, будучи расположенным на полмили вглубь вдоль частной дороги в живописном английском лесу. Там есть камеры видеонаблюдения, знаки, предупреждающие о сторожевых собаках - но собак нет - и новый забор высотой 3 метра. Однако ворота широко открыты, и посетители могут беспрепятственно подойти к ним. В заявке на производство строительных работ говорилось, что забор был необходим, потому что лес использовался "для неблаговидного поведения", - повествует газета. - Местные жители редко видят Федотова. Столь же мало они знают о том, что их сосед - олигарх, находящийся в центре сети связей, которые связывают живущих в изгнании российских плутократов, крупных доноров Консервативной партии, многочисленных членов правительства и один из самых амбициозных международных инфраструктурных проектов за последнее поколение. По их словам, он приезжает и уезжает на машине, проводит длительные периоды вне дома и не поддерживает связей с местным сообществом". "Согласно данным Департамента земельных отношений, этот объект недвижимости оценивается в более чем 7 млн фунтов и им владеет швейцарская компания от имени траста. Предполагается, что Федотов также имеет адреса проживания в Монако и Лондоне", - передает газета. "Почему Федотов, гражданин Великобритании, хочет сохранить в секрете свою личность как владельца Aquind в Соединенном Королевстве - это вопрос, на который он отказался ответить. Его личная помощница сообщила, что ее начальник очень непубличный, избегающий внимания человек, который не хочет общаться со СМИ", - говорится в статье. Издание приводит его краткую биографию, отмечая, что "(...) в 1990 году он возглавил дочернюю компанию "Лукойла", крупнейшей независимой нефтяной компании России, а затем стал вице-президентом компании, которую до сих пор возглавляет Вагит Алекперов, чье состояние оценивается в 15 млрд фунтов. С июня 1998 по ноябрь 2000 года Федотов был генеральным директором Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), амбициозного проекта по строительству 1000-мильного соединения от месторождения Тенгиз в Казахстане до Новороссийска на черноморском побережье России. В отчетах того времени говорится о встрече по поводу трубопровода в декабре 1999 года, на которой присутствовали Федотов, Алекперов и тогдашний премьер-министр Владимир Путин. К 2004 году он был председателем компании ВНИИСТ, занимающейся строительством трубопроводов. Три директора этого трубопроводного бизнеса также работали в ЮКОСе, нефтяной компании, принадлежащей магнату Михаилу Ходорковскому, который в 2005 году столкнулся с президентом Путиным, был осужден за мошенничество и заключен в тюрьму на десять лет. На момент падения Ходоковского вице-президентом ЮКОСа был Александр Темерко. Он пытался спасти бизнес, но бежал в Великобританию в 2004 году и отразил попытку Москвы экстрадировать его для предъявления обвинений, которые британские суды сочли политически мотивированными. 53-летний Темерко в настоящее время является видным членом и личным спонсором Консервативной партии, а в своей деловой жизни он является директором Aquind". "Темерко и Федотов также являются бывшими директорами Offshore Group Newcastle, ныне находящейся на этапе ликвидации, а ранее были директорами SLP Engineering. Aquind ранее была дочерней компанией Offshore Group Newcastle. Еще одним предыдущим директором SLP Engineering была Любовь Чернухина, которая пожертвовала тори более 1,7 млн фунтов стерлингов. Она ушла до того, как Федотов был назначен в совет директоров", - указывает газета. "До своего участия в британских компаниях Федотов фигурировал в корпоративных отчетах Чешской Республики как председатель наблюдательного совета двух компаний: ASM Holding и MSA Holding. Обе компании в конечном итоге принадлежали российскому олигарху Андрею Комарову, владеющему гигантом по производству трубопроводов ЧТПЗ", - сообщается в публикации. "После обнародования доклада по России, составленного Комитетом по разведке и безопасности в прошлом месяце, высокопоставленные тори призвали к большей прозрачности в отношении владельцев Aquind. (...) Aquind сделал пожертвования в размере 242 тыс. фунтов Консервативной партии, и все они были должным образом задекларированы. У компании также есть другие связи с партией. Лорд Калланан, младший министр по делам бизнеса, является ее бывшим директором; он не будет участвовать в принятии решения о планах строительства. Джеймс Уортон, бывший член парламента от тори, которого Борис Джонсон на прошлой неделе номинировал на звание пэра, был платным советником компании, - пишет The Times. - Алок Шарма, министр по делам бизнеса и предпринимательства, взял самоотвод от решения о строительстве соединения после того, как сидел за одним столом с Темерко на обеде по сбору средств. Ранее он принял пожертвование от Aquind. Решение о планировании теперь остается за министром энергетики Квази Квартенгом". "Aquind, которая не добивалась исключения из правил, через своих юристов заявила: "Aquind соблюдает все соответствующие правила, в том числе касающиеся раскрытия информации. Ее корпоративная структура основана на стандартной отраслевой практике и отвечает всем законодательным и нормативным требованиям". "Представитель Регистрационной палаты сообщила, что заявки на исключение из правил PSC (people with significant control - лиц, обладающих значительным влиянием), "тщательно рассматриваются регистратором согласно соответствующему законодательству (...)". (...) Из 4 млн действующих фирм, зарегистрированных в Регистрационной палате, от правил прозрачности освобождены люди, стоящие за 150 компаниями", - добавляет газета. (...) Источник: The Times