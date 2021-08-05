HarperCollins приносит извинения российским бизнесменам за утверждение об их связи с КГБ

"Издательство HarperCollins урегулировало иск с двумя бизнесменами после того, как автор опубликованной им книги выдвинул ложные утверждения об их связях с КГБ", - передает Daily Mail.

"Вводящие в заблуждение упоминания о российских бизнес-магнатах Петре Авене, 66 лет, и Михаиле Фридмане, 57 лет, были вырезаны из книги экс-журналиста Financial Times Кэтрин Белтон "Люди Путина" (...), - говорится в публикации. - Владелец "Челси" Роман Абрамович в настоящее время подал иск против HarperCollins в Высокий суд после того, как писательница Кэтрин Белтон заявила, что он купил клуб по приказу Владимира Путина. Белтон цитирует живущего в ссылке олигарха Сергея Пугачева, которого когда-то прозвали "банкиром Путина", в качестве источника заявлений о футбольном клубе "Челси", но Абрамович утверждает, что эти утверждения не соответствуют действительности и наносят ущерб как ему, так и клубу".

"Извинения издательства перед бизнесменами поступило через несколько дней после того, как Пугачев в радиоинтервью опроверг, что делал ключевые утверждения о покупке Абрамовичем футбольного клуба "Челси" за 150 млн фунтов стерлингов. (...) В своем заявлении издательство HarperCollins признало, что нет никаких доказательств, заставляющих предположить, что Авен и Фридман были связаны с КГБ. (...) В книге также содержится ряд ложных утверждений о Фридмане, продававшем театральные билеты. (...) "Господин Фридман оспаривает некоторые другие детали, касающиеся торговли им в студенческие годы театральными билетами, которые HarperCollins согласился удалить из будущих изданий", - сообщило издательство.

(...) "54-летний Абрамович подал в суд на HarperCollins и бывшего московского корреспондента FT Белтон в связи с утверждениями, что он купил клуб "Челси" в 2003 году по приказу президента России. (...) "Судебные документы, подготовленные ответчиками, описывают Пугачева как "один из важных источников автора", - сообщает газета. - Пугачев - бывший банкир, промышленник и сенатор, который в январе 2011 года уехал из России в Лондон. Олигарх в изгнании заявил в радиоинтервью на прошлой неделе, что Путин никогда не говорил, что он поручил Абрамовичу купить футбольный клуб "Челси". Далее Пугачев заявил, что у него никогда не брали интервью специально для книги Белтон, несмотря на то, что в указателе книги перечислено 21 отдельное интервью с автором за шесть лет".

"В интервью в интервью Радио Свободная Европа* 29 июля он сообщил, что говорил с Белтон только о своем продолжающемся судебном процессе в Великобритании, когда журналист освещала судебные разбирательства для своего тогдашнего работодателя, FT, говорится в публикации. "В ходе судебного разбирательства в ряде постановлений Высокого суда свидетельства Пугачева были признаны "корыстными", которым "невозможно верить". Затем Пугачев бежал из Великобритании в нарушение постановления суда, получив двухлетний срок", - пишет Daily Mail.

(...) "Ожидается, что судья Типпл вынесет свое первое решение о значении ключевых отрывков из книги в сентябре перед полным судебным разбирательством по делу о клевете в Высоком суде в следующем году", - указывает газета.

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