Кто они, российские спортсмены на Олимпиаде?

"Российские спортсмены выступают в Токио под именем Олимпийского комитета России. Это спортсмены, которые стали флагами. Спортсмены, которым запрещено отвечать. Спортсмены, которые выигрывают медали. Много медалей", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"В первую субботу Олимпийских игр, в зале стрелкового центра Asaka Shooting Range, где проходил финал состязаний, восемь женщин только что боролись за главный титул в Токио, и Анастасия Галашина прогуливается по зоне для интервью в бело-сине-красном спортивном костюме и с серебряной медалью, - пишет журналист Кристофер Мельцер.- Пресс-секретарь ведет ее от микрофона к микрофону. (...) Когда спортсменка стояла перед последним микрофоном, пресс-секретарь неожиданно вмешалась. Ведь речь зашла уже не о серебряной медали, а о спортивном костюме".

"На нем напечатаны три буквы: ROC. Что значит Russian Olympic Committee, Олимпийский комитет России. (...) Как переживает спортсменка свои первые Олимпийские игры, на которых она не сможет нигде прочитать имя своей страны и не услышит гимн своего государства? В середине вопроса вмешивалась пресс-секретарь. "Она просто спортсменка. Она не должна отвечать на такие вопросы", - заявила она. Почему нет? Пресс-секретарь шепотом обменялась с Галашиной парой слов и сказала: "Она об этом не думает". А затем они исчезли".

"Вмешательство пресс-секретаря не случайно. Она лишь следует инструкциям, которые группа спортсменов из России, как говорят, получила в письменном виде перед отъездом в Японию. (...) На вопросы журналистов им порекомендовали давать один ответ: "Без комментариев", - отмечает издание.

"В таких противостояниях не стоит ждать ответов от мелких и крупных спортивных чиновников из России. По крайней мере, честных. За последнее десятилетие иностранные журналисты сняли несколько фильмов о том, как российское государство организовало систематическую допинговую программу в профессиональном спорте. Пример с зимней Олимпиады 2014 года в Сочи: тогда, в том числе и с помощью спецслужбы ФСБ, по ночам через отверстие в стене лаборатории подменялись анализы мочи. Когда позже следователи Всемирного антидопингового агентства (WADA) запросили данные из антидопинговой лаборатории в Москве, чтобы расследовать этот обман, оказалось, что данные подверглись предварительным изменениям. И так, пожалуй, в крупнейшем случае спортивного мошенничества в этом столетии появился новый подходящий ему смысл: обман, призванный скрыть обман", - говорится в статье.

"В связи с манипуляцией данными в декабре 2019 года WADA отстранило Россию от участия в Олимпийских играх на четыре года, но Международный спортивный арбитражный суд (CAS) в прошлом году сократил наказание вдвое. Страна отстранена, но не ее спортсмены. По мнению Международного олимпийского комитета (МОК), который имеет большое влияние в CAS, спортсмены не должны расплачиваться за проступки чиновников - и поэтому их с более или менее небольшими корректировками принимают в Токио, а также в Пекине. Таким образом, аббревиатура ROC стала их именем, а Концерт для фортепиано с оркестром 1 Чайковского - их гимном. И это оставляет в Токио неизгладимое впечатление".

"Россию не прочитать. Россию не услышать. Но Россию видно", - отмечает FAZ.

"Сидя в эти дни на аренах и в залах в Токио, вы почти всегда заметите цвета страны, которой, вообще-то, не должно было быть здесь, но которая снова здесь. Это началось на Олимпийском стадионе, когда немалая часть команды ROC - всего к соревнованиям допущены 335 спортсменов - принимала участие в церемонии открытия, и с тех пор продолжается практически каждый день на пьедесталах почета. К вечеру понедельника россияне, которых запрещено называть россиянами (но которых так все-таки назвали в некоторых официальных объявлениях по громкоговорителю), завоевали 47 медалей. 12 золотых, 20 серебряных, 15 бронзовых. И постоянно видно бело-сине-красный цвет. В постановлении CAS ношение цветов разрешено. Российские стратеги не могли упустить эту возможность".

"Генерального директора WADA это не устраивает. Еще до летних Игр Оливье Ниггли, который вместе со своей организацией подвергся лжи и обману со стороны россиян, заявил в ходе пресс-конференции: "То, что мы получили, - это не то, что мы хотели. Особенно в том, что касается костюмов".

"Жалуется не только WADA, но и спортсмены из-за рубежа. В пятницу, например, американский пловец Райан Мерфи. Он заявил: "Весь год на меня психологически давит то, что я участвую в заплыве, который, вероятно, не является чистым". (...) На дистанции 200 метров на спине он занял второе место. После Евгения Михайловича Рылова - из ROC", - говорится в статье.

"Что говорит Станислав Поздняков, глава делегации ROC? Перед летними Играми он назвал санкции "несправедливыми". Хотелось бы знать, как он переживает дни в Токио - а также как обстоят дела с отсутствующими данными из антидопинговой лаборатории, которые все еще должны быть предоставлены, и как он общается с международными федерациями, у которых есть эти данные. Однако на письменный вопрос FAZ делегация ROC не ответила".

"В первые выходные Олимпийских игр Мария Захарова, пресс-секретарь министра иностранных дел России, обратилась с посланием к международной общественности, - пишет Frankfurter Allgemeine в заключение. - На своей странице в Instagram она разместила постановочное видео, в котором она говорит об Олимпиаде перед журналистами. Перед этим показывается, как она кулаками бьет манекен по лицу, снова и снова. К груди манекена приклеена надпись: "Press". Что значит "пресса".