Больше прав для привитых людей? Во многих европейских странах двухклассовое общество уже стало реальностью

"Страх перед волной пандемии, вызванной "дельта"-вариантом коронавируса, и продвигающиеся кампании по вакцинации вызывают и дебаты о привилегиях для вакцинированных и выздоровевших людей, - пишет немецкое издание Handelsblatt. - Джо Байден, обычно довольно сдержанный в плане резкой риторики, недавно устроил явную провокацию".

"Президент США заявил о "пандемии непривитых" и обратился к гражданам, сказав: "Значение имеет каждая прививка". "Пандемия непривитых" - эти слова намекают на вину всех тех, кто отказывается засучить рукав и сделать прививку".

"Именно эти дискуссии западные общества ведут сейчас с нарастающей остротой. В конечном счете речь идет о том, какие права будут у вакцинированных и каких прав будут лишены невакцинированные".

"Независимо от наличия законодательных инициатив или политических целей - двухклассовое общество привитых и выздоровевших людей с одной стороны и непривитых людей с другой уже давно стало реальностью", - отмечает издание.

"Во всех тех странах, где уровень вакцинации превышает 50%, постепенно происходит процесс предоставления вакцинированным людям привилегий - или, если посмотреть на это с другой стороны, возвращения им основных прав. При этом чаще всего речь идет о западных странах. В большинстве азиатских стран, и, конечно, прежде всего, в странах с пороговой экономикой и в развивающихся странах, кампании по вакцинации еще не достигли того уровня, когда можно было бы вести дебаты о привилегиях вакцинированных", - говорится в статье.

"С этой пятницы в Италии вводится обязательный "зеленый паспорт". После этого для посещения почти всех общественных мест потребуется как минимум одна прививка, подтверждение перенесенного заболевания или отрицательный тест на коронавирус, который был сделан не ранее чем за 48 часов до его предъявления. Такие правила распространяются на посещение театров, концертов, музеев, бассейнов, спортивных мероприятий, выставок и внутренних помещений заведений общественного питания"

"В сентябре их могут распространить также на морские суда, поезда дальнего следования и самолеты - здесь правительство пока не пришло к согласию", - передает издание.

"Большинство итальянцев поддерживают введение "зеленого паспорта", однако в последние недели тысячи людей протестовали против двухклассового общества. Для тех, кто отказывается от вакцинации, жизнь может стать довольно дорогой: тест на коронавирус стоит в Италии 22 евро", - отмечает Handelsblatt.

"Французам во многих сферах повседневной жизни также придется доказывать, что они прошли полную вакцинацию или выздоровели. В качестве доказательства также принимается свежий отрицательный тест на коронавирус. Документ, который станет входным билетом во многие сферы общественной жизни, - это "паспорт здоровья". Он доступен как в бумажном виде, так и в цифровом формате в виде приложения на смартфоне".

"С 21 июля предъявление "паспорта здоровья" является обязательным при посещении всех досуговых и культурных мероприятий с числом участников более 50 человек. Это распространяется на спортивные мероприятия, концерты, театры и кинотеатры. С 9 августа в правило включат и другие сферы: "паспорт здоровья" придется предъявлять и для посещения баров и ресторанов".

"Подтверждение потребуется и для поездок на поездах и автобусах дальнего следования, а также для посещения больниц и домов престарелых".

"В Великобритании приложение национальной службы здравоохранения NHS уже несколько дней предлагает цифровой Covid-пропуск. Существует четыре способа получить доказательство своей безопасности для окружающих в виде QR-кода: вакцинация, отрицательный тест, перенесенная инфекция или доказательство того, что вакцинация невозможна по медицинским показаниям".

"Правительство рассматривает возможность сделать Covid-пропуск обязательным для входа в ночные клубы и другие заведения с октября. Однако решение еще не принято, а среди консерваторов в Палате общин наблюдается значительное сопротивление", - говорится в статье.

"Некоторые футбольные клубы, в том числе ФК "Челси", пропускают на стадион только привитых и людей с тестами. Однако, поскольку везде принимаются и быстрые тесты, которые каждый может сделать дома, пока невакцинированные люди не чувствуют себя ущемленными в общественной жизни".

"При этом первые компании уже вводят обязательную вакцинацию. Так, руководитель лондонской сантехнической компании Pimlico Plumbers пригрозил своим 400 сотрудникам увольнением, если они не пройдут вакцинацию до конца года".

"Однако большинство компаний не слишком задумываются об обязательной вакцинации, поскольку она сомнительна с правовой точки зрения. Правительство также выступает против обязательной вакцинации, за исключением профессий в сфере ухода за больными и престарелыми: с ноября прививка от коронавируса будет одним из требований при приеме на такую работу".

"Тяжелые времена наступают для невакцинированных людей и в Греции: внутренние помещения ресторанов, кинотеатров и театров теперь открыты только для посетителей, которые переболели Covid-19 в течение последних шести месяцев или могут подтвердить, что они были привиты не менее 14 дней назад".

"Подтверждение можно предоставить в виде QR-кода от национального органа здравоохранения. (...) С помощью приложения, которое предоставило министерство цифрового развития Греции, QR-коды можно считать и проверить их подлинность с помощью камеры смартфона. Это позволяет проводить быструю проверку на входе в рестораны, кинотеатры и театры".

"С середины августа вакцинация станет обязательной для всех медицинских работников и сотрудников учреждений по уходу за больными и престарелыми. Тех, кто не пройдет вакцинацию, отправят в неоплачиваемый отпуск. Решение об обязательной вакцинации учителей и работников сферы общественного питания пока не принято".

"Однако правительство уже объявило, что невакцинированные люди, работающие в сфере образования, с сентября должны будут сдавать тест каждые три дня - за свой счет. Аналогичное правило могут ввести и в сфере общественного питания".

"Наличие теста уже является обязательным для всех местных жителей и туристов, которые хотят отправиться на корабле или самолете с материка на один из греческих островов или возвращаются оттуда. (...) Министр Иоаннис Плакиотакис, отвечающий за торговый флот, заявил во вторник, что с момента введения обязательного тестирования в середине июля более 12 тыс. путешественников уже были задержаны в портах из-за отсутствия справок".

"В США ситуация с коронавирусом все больше ухудшается. За четыре недели количество заражений увеличилось в десять раз, и в некоторых городах отделения интенсивной терапии снова заполняются пациентами. Хотя 70% взрослого населения уже получили хотя бы одну дозу вакцины, только 49,7% взрослых полностью вакцинированы".

"При этом вакцинированные уже пользуются привилегиями. Во вторник Нью-Йорк обязал рестораны, бары, спортзалы и другие заведения проверять у клиентов сертификаты прививок. Это первый город в США, который принял такое решение после того, как стал эпицентром пандемии. "Если вы хотите полноценно участвовать в общественной жизни, вам нужно сделать прививку", - указал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио".

"Все больше компаний также заставляют своих сотрудников проходить вакцинацию. Walmart, крупнейший частный работодатель в США, объявил, что сотрудники его центрального офиса в Бентонвилле, штат Арканзас, обязаны пройти вакцинацию".

"Нью-Йоркский застройщик Related планирует уволить сотрудников, не сделавших до конца августа хотя бы одну прививку. Между тем, управляющая компания Vanguard пробует использовать денежные стимулы и платит сотрудникам, прошедшим вакцинацию, 1 тыс. долларов", - пишет Handelsblatt.