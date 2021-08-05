Спешка с введением третьей "бустерной"дозы: ВОЗ говорит "стоп"

(...) "Бог любит троицу? На обсуждение выносится вопрос о третьей дозе вакцины. В принципе, двух инъекций достаточно, чтобы сформировать эффективный и стойкий иммунитет против коронавируса. Однако в течение нескольких дней несколько стран начали готовиться к возможной третьей инъекции, призванной укрепить иммунную защиту, которая, как предполагается, со временем будет снижаться", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Фабьен Губе.

"Производитель Pfizer в прошлом месяце подал заявку на разрешение в Соединенных Штатах на так называемую "бустерную" дозу, потенциально эффективную против гипотетических вариантов вируса, ускользающих от иммунитета, первоначально полученного после первых двух инъекций. Великобритания, Германия, Швеция, Франция и Израиль готовят подобные кампании, которые начнутся в сентябре, с разными условиями", - говорится в статье.

(...) "Проблема в том, что эффективность такого подхода четко не доказана. В отсутствие твердого консенсуса Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) даже считает эту меру в настоящее время бесполезной", - указывает автор статьи.

"Швейцария тоже задумывается об этом, но, кроме того, ждет доказательств. "В настоящее время у нас нет данных о частоте тяжелых повторных инфекций у людей, дважды привитых мРНК-вакцинами", - заявил в прошлом месяце Кристоф Бергер, председатель Федеральной комиссии по вопросам вакцинации. - Именно эти данные определят, нужна ли ревакцинация". "Пока не ясно, когда и кому будет предназначена эта мера, но в случае необходимости мы будем готовы", - заявила во вторник на брифинге руководитель отдела инфекционного контроля Федерального управления здравоохранения Вирджини Массере.

(...) "Другой спорный пункт заключается в том, что это лишит бедные страны сотен миллионов доз вакцины, тогда как они в них нуждаются больше всех. По этим причинам Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ, в среду призвал ввести мораторий на ревакцинацию", - пишет Le Temps.

"Богатым странам следует в срочном порядке отказаться от большинства вакцин, чтобы их могли использовать страны с низким уровнем доходов", - заявил Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге ВОЗ в Женеве.

(...)"Количество случаев положительных тестов на коронавирус остается на высоком уровне в первую очередь потому, что слишком много людей отказываются от вакцины, а не потому, что она неэффективна", - признается один специалист по инфекционным заболеваниям на сайте STAT. Вакцинировать большее число людей или больше вакцинировать одних и тех же людей, вот в чем вопрос", - резюмирует Фабьен Губе.