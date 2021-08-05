Кривые заболеваемости в некоторых странах в очередной раз озадачивают экспертов

"В Великобритании в середине июля число новых случаев заражения достигло нового рекордного уровня: ежедневно регистрировалось более 50 тыс. случаев, а семидневный коэффициент заболеваемости составлял около 400, - пишет австрийское издание Der Standard. - В этой связи 18 июля - за день до так называемого "дня свободы" - известный эпидемиолог Нил Фергюсон из Имперского колледжа Лондона предупредил в интервью BBC, что из-за быстрого распространения "дельта"-варианта коронавируса заболеваемость в Великобритании может вырасти вдвое и больше - то есть до 100 тыс. заражений в день или более".

"В "день свободы" многие коронавирусные ограничения действительно были сняты, включая обязательное ношение маски, соблюдение дистанции и ограничение на проведение крупных мероприятий. Но произошло нечто странное: удивительно, но вместо того, чтобы продолжать расти, показатели снова начали медленно снижаться. В настоящее время число новых случаев заражения остается высоким и составляет около 20 тыс. в день. Но тенденция, по крайней мере, в последние две недели, была нисходящей".

"Аналогично развивалась ситуация и в Нидерландах, где заболеваемость снизилась почти синхронно с Великобританией: с более чем 10 тыс. новых ежедневных заражений в середине июля до примерно 2 тыс. в настоящее время", - отмечает издание.

"Нечто подобное произошло в апреле и мае в Индии, где, вероятно, берет начало "дельта"-вариант коронавируса: показатели буквально взлетели вверх и достигли рекордного уровня. Фотографии безнадежно переполненных больниц облетели весь мир. Однако, к счастью, в мае и июле заболеваемость в Индии снова упала - почти так же быстро, как и выросла".

"Но чем объясняется то, что кривые заболеваемости, в том числе "дельта"-вариантом, в этих странах менялись столь кардинально и - даже для лучших экспертов - непредсказуемо? Возможно, "дельта"-вариант не так страшен, как мы опасались? Может быть, по крайней мере, в упомянутых странах, и вовсе близится конец пандемии?", - задается вопросами Der Standard.

"У экспертов есть различные гипотезы о снижении заболеваемости, но в основном две о ее росте: это "дельта"-вариант коронавируса и мероприятия, способствовавшие его суперраспространению".

"Базовое репродуктивное число (скорее теоретическое) "дельта"- варианта равняется 6, что означает, что без каких-либо мер (то есть без прививок, масок и т.д.) один инфицированный человек заражает в среднем шесть других. Для сравнения: репродуктивный показатель изначального вируса из Уханя был еще ниже 3", - говорится в статье.

"Но почему, по крайней мере, в упомянутых странах, снижается заболеваемость? Здесь мнения экспертов расходятся. Отчасти это можно объяснить снижением числа проводимых тестов (в Великобритании это около 14%). В остальном выдвигаются различные гипотезы: прежде всего, об иммунитете, растущем благодаря вакцинации и перенесенному заболеванию. По оценкам, в настоящее время антитела к Sars-CoV-2 имеют 92% населения Великобритании".

"Кроме того, в качестве факторов называются закрытые школы, и то, что многие люди в Великобритании по-прежнему очень осторожны, несмотря на смягчение мер. Кроме того, там работает приложение, отслеживающее контакты зараженных: только за последнюю неделю июля было отправлено 700 тыс. уведомлений", - отмечает издание.

"Эрик Топол (Институт Скриппса в Ла-Хойе, Калифорния), который ведет один из самых информативных каналов о коронавирусе в Twitter, утверждает в интервью New York Magazine, что не все люди заразятся во время пандемии, как это было и в случае с испанским гриппом в 1918-1920 годах. Но и здесь эксперты также расходятся во мнениях: вирусолог Кристиан Дростен, например, убежден, что все, вплоть до вакцинированных, в какой-то момент заразятся".

"В целом в очередной раз становится ясно, что даже через 18 месяцев после начала пандемии прогнозировать заболеваемость все еще крайне сложно. (...) И, конечно, в других странах ситуация совершенно иная: в США, например, число заражений продолжает стремительно расти".

"Единственное, что можно сказать с достаточной уверенностью, это то, что недавние волны заболеваемости в Индии, Великобритании или Нидерландах, вероятно, не были последними и в этих странах. Например, иммунолог Сатьяджит Ратх из Индийского института научного образования и исследований в Пуне сказал в интервью журналу Der Spiegel, что он не сомневается, что, несмотря на предполагаемую серопревалентность в 70% (то есть долю людей, уже перенесших заражение), придет следующая волна. Вопрос только в том, когда именно".

"Ситуация в Великобритании или Нидерландах, вероятно, будет несколько иной, особенно благодаря прогрессу, достигнутому в вакцинации - по крайней мере, с точки зрения угрозы, которую представляет собой высокая заболеваемость. (...) Благодаря вакцинации и меньшему возрасту инфицированных, число людей, умерших после заражения, в период идущей сейчас на спад волны заболеваемости составляет лишь одну пятнадцатую часть по сравнению с зимой", - пишет Der Standard.