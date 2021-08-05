Израиль нажимает на коронавирусные тормоза

"Почти 4 тыс. новых случаев заражения за день: эта цифра шокирует израильтян, которые уже отпраздновали победу над пандемией. Теперь правительство меняет курс и вводит новые ограничения", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Для нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета борьба с коронавирусом снова становится практически постоянным занятием. В среду он открыл новый центр вакцинации в Иерусалиме, во вторник он перед камерами заботливо сопровождал свою мать на третью вакцинацию в Хайфе, а между этим поздним вечером проводил кризисное заседание кабинета министров, посвященное ситуации с пандемией в стране. Ситуация снова серьезная", - передает журналист Петер Мюнх.

"В начале недели только за один день было зарегистрировано почти 4 тыс. новых случаев заболевания, что почти в два раза больше, чем несколькими днями ранее. Почти 4% тестов оказываются положительными, и эта тенденция растет. Коэффициент распространения вируса составляет 1,4, количество случаев серьезного течения заболевания в настоящее время удваивается каждые десять дней. И это в образцово вакцинированной стране, которая уже в июне объявила об окончательной победе над пандемией и сняла последние ограничения", - отмечает издание.

"Теперь список запретов и ограничений снова растет. Приняв во вторник вечером ужесточающие меры, правительство окончательно сменило курс: если раньше говорилось, что люди должны научиться жить с вирусом, то теперь на первый план снова выходят сдерживание пандемии и борьба с ней".

"Требование об обязательном ношении масок, ранее вновь введенное для помещений, теперь распространяется и на мероприятия, проводимые на открытом воздухе, в которых принимают участие более 100 человек. Даже на мероприятиях с числом участников менее 100 человек теперь могут присутствовать только те, кто прошел вакцинацию, выздоровел и сдал тест. (...) Государственные учреждения вдвое сокращают количество присутствующих в офисах сотрудников", - говорится в статье.

"Ограничения на поездки во время отпускного сезона также весьма существенны. С середины следующей недели израильтяне, возвращающиеся из примерно 40 стран, должны будут находиться на карантине не менее недели после прибытия в Израиль, даже если они полностью вакцинированы. С вечера вторника в карантинный список попали также Германия, США и многие другие европейские страны. Для иностранных туристов продолжает действовать запрет на въезд, введенный еще в марте 2020 года. Открытие страны было объявлено сначала на 1 июля, затем на 1 августа. Сегодня о нем уже никто не говорит".

"Горячие споры ведутся уже о новом локдауне. Премьер-министр Беннет при каждой возможности подчеркивает, что он не хочет закрывать израильскую экономику. Однако все более важным становится одно слово: "но". "Мы знаем, когда нужно нажать на тормоза", - сказал Беннет. Министр обороны Бенни Ганц выразился еще яснее: "Мы должны подготовить общественность к локдауну в сентябре".

"Однако урок предыдущих трех волн коронавируса заключается в том, что даже самый строгий локдаун в лучшем случае даст передышку, - указывает Süddeutsche. - Единственным успешным средством против пандемии является вакцинация, даже если ее эффект, согласно израильским данным, может ослабнуть через несколько месяцев. Руководство в Иерусалиме сделало из этого четкий вывод: если вакцинации многих людей оказалось недостаточно, то необходимо вакцинировать еще больше", - говорится в статье.

"Поэтому, с одной стороны, для всех людей старше 60 лет уже предлагается третья доза вакцины, и возрастную границу скоро могут снизить. С другой стороны, премьер-министр Беннет значительно усиливает давление на примерно миллион израильтян старше 12 лет, которые еще не сделали прививки. "Вы подвергаете опасности всех остальных 8 млн граждан этой страны", - заявил он - и таким образом возложил ответственность за рост заболеваемости, новые ограничения и грозящий локдаун на тех, кто отказывается от вакцинации", - пишет Süddeutsche Zeitung.