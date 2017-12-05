Возвращаясь к доктрине времен холодной войны, США направляют в Исландию самолеты-"охотники за подлодками"

"Пентагон готовится потратить миллионы долларов на реконструкцию авиабазы в Исландии, построенной в годы холодной войны. Вашингтон торопится, чтобы приглядывать за трудно обнаруживаемыми российскими подлодками нового поколения, проникающими в Северную Атлантику", - сообщает журналист Foreign Policy Пол Маклири.

Неназванный чиновник оборонного ведомства США подтвердил изданию: в оборонном бюджете на 2018 год предусмотрено выделение 14,4 млн долларов на реконструкцию ангаров на базе "Кефлавик", дабы там можно было разместить больше самолетов-разведчиков P-8 Poseidon ВМФ США.

"Этот шаг предпринимается в период, когда новые российские подлодки - как атомные, так и обычные - стали чаще совершать плавания по так называемому "проходу GIUK" (району между Гренландией, Исландией и Великобританией. - Прим. ред.), по которому российский Северный флот может войти в Атлантику", - поясняет издание.

"Официальный представитель Пентагона Джонни Майкл подтвердил нашему изданию, что США и Исландия договорились в будущем году увеличить присутствие американских самолетов-разведчиков в Исландии на условиях ротации", - пишет издание.

По словам автора, в НАТО усомнились в способности альянса обнаруживать и отслеживать новые российские подлодки.

Российский подводный флот сейчас "в наилучшем состоянии за весь период с момента краха СССР", говорит эксперт Майкл Кофман (Center for Naval Analyses). "Потрачены большие усилия на учения, учебу и обеспечение боеготовности".

Сейчас у России около 50 подлодок, намного меньше, чем у СССР, но эксперты полагают, что по техническим возможностям они на одном уровне с американскими, пишет автор.

"Летом нынешнего года Франция, Германия, Греция, Италия, Испания и Турция подписали меморандум о намерениях приступить к разработке новых самолетов, задача которых - обнаружение подлодок", - пишет издание.

Эксперт Магнус Норденман (Atlantic Council) полагает: в случае конфликта НАТО, вероятно, заблокирует Балтийский и Черноморский флоты России, "так что для проекции силы у них остается Северный флот - вот так они выберутся в Атлантику".

Политиков весьма беспокоит растущая способность подлодок Северного флота РФ пробираться мимо американских средств обнаружения и неожиданно всплывать у Восточного побережья США.

В этой связи Норденман заметил, что Исландия - "непотопляемый авианосец посреди Атлантики, с которого можно взлетать".