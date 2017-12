5 декабря 2017 г. Макс Седдон | Financial Times Россия признала девять СМИ, финансируемых США, "иностранными агентами" "Россия признала девять финансируемых США средств массовой информации "иностранными агентами". Этот широкий термин с неясными правовыми последствиями является намеком на то, что эти СМИ - шпионы. Данный ход сделан в ответ на меры, принятые США против российского канала RT, поддерживаемого государством и вещающего на иностранных языках", - сообщает Макс Седдон в Financial Times. Российский Минюст объявил об этом решении во вторник. Речь идет о "Радио Свободная Европа" и "Голосе Америки", а также семи их региональных отделениях. "Они должны будут подавать отчеты правительству и указывать свою принадлежность к иностранным агентам. Каким образом, пока неясно", - говорится в статье. "По соответствующему закону, министерство юстиции (...) определит, с какими последствиями названные СМИ столкнутся в случае его нарушения", - указывает Седдон. Источник: Financial Times