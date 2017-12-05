Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
5 декабря 2017 г.
5 декабря 2017 г.

Макс Седдон | Financial Times

Россия признала девять СМИ, финансируемых США, "иностранными агентами"

"Россия признала девять финансируемых США средств массовой информации "иностранными агентами". Этот широкий термин с неясными правовыми последствиями является намеком на то, что эти СМИ - шпионы. Данный ход сделан в ответ на меры, принятые США против российского канала RT, поддерживаемого государством и вещающего на иностранных языках", - сообщает Макс Седдон в Financial Times.

Российский Минюст объявил об этом решении во вторник. Речь идет о "Радио Свободная Европа" и "Голосе Америки", а также семи их региональных отделениях.

"Они должны будут подавать отчеты правительству и указывать свою принадлежность к иностранным агентам. Каким образом, пока неясно", - говорится в статье. "По соответствующему закону, министерство юстиции (...) определит, с какими последствиями названные СМИ столкнутся в случае его нарушения", - указывает Седдон.

Источник: Financial Times


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2017 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               