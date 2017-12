5 декабря 2017 г. Катрин Хилле | Financial Times Смена правил: что будет после победы Путина на выборах? Через 18 лет после того, как Владимир Путин впервые стал президентом, отношение к выборам варьируется от равнодушия до цинизма, пишет корреспондент британской газеты Financial Times Катрин Хилле. Большинство обычных россиян считают немыслимым любой исход кроме победы Путина, и консультантам Кремля тяжело дается даже поддержание видимости соревновательной гонки, отмечает автор. "И все же мартовские выборы вырисовываются как переломный момент политического будущего России, - говорится в статье. - Под поверхностью ожидаемой победы Путина ведется лихорадочная активность и высказываются домыслы о будущем президенте, о возможности конституционной реорганизации и даже о том, насколько Путин контролирует повседневные события". "Вопрос не в том, кого избиратели выберут для руководства страной на ближайшие шесть лет, а скорее в том, когда и как Путин передаст власть преемнику", - заявил газете политический аналитик Николай Петров. Президент все еще должен заявить, намеревается ли он вообще баллотироваться, отмечает Хилле. "В течение прошедших нескольких лет Путин перешел к иному политическому образу, - считает эксперт. - Теперь он вождь". Петров утверждает, что заоблачные рейтинги поддержки Путина основываются по большей части на его престиже в качестве главнокомандующего, заработанном посредством геополитических властных игр, включая аннексию Крыма и военную кампанию в Сирии, передает автор. "На выборах просто невозможно превзойти этот уровень возвеличивания, так что любой результат голосования может выглядеть как шаг вниз", - цитирует эксперта издание. "За отсутствием четкого заявления о намерениях из уст президента Москва бурлит сплетнями, что Путин может организовать выдвижение преемника на мартовских выборах - либо своего верного заместителя, премьер-министра Дмитрия Медведева, либо одного из малоизвестных бывших телохранителей, которым он раздал губернаторские должности в прошлом году, - продолжает корреспондент. - Однако теперь такой сценарий выглядит весьма маловероятно". Кремлевский кандидат, объясняет Хилле, должен быть официально объявлен самое позднее в начале января. Таким образом, не остается времени на запуск альтернативного кандидата. "Путин просто откладывает как можно дольше, поскольку короткая кампания дает ему максимальную гибкость", - сказал газете Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры и бывший кремлевский чиновник. "Однако после избрания Путина маячат большие перемены", - говорится в статье. Как люди, близкие к Кремлю, так и независимые наблюдатели полагают, что Кремль начнет вносить изменения в конституцию в следующем году, чтобы гарантировать долгосрочное будущее Путина после срока, который стал бы его последним, при нынешних правилах. "Одна из обсуждаемых идей - это преобразование Государственного совета, совещательного органа при президенте, учрежденного при Путине, в могущественный главный правящий орган, схожий со структурой китайского центрального правительства, - рассказывает журналистка. - Это позволит Путину стать главой Государственного совета, освободив его от ограничения, связанного со сроком [президентских полномочий]". "Президентство может продолжать существовать как церемониальная позиция главы государства или может быть полностью отменено", - рассказал изданию источник, осведомленный об обсуждениях предложения. "Эту модель можно также назвать "Путин навсегда", - добавил источник. Закладка фундамента для того, чтобы Путин удержал власть даже после окончания своего следующего президентского срока, является не единственной движущей силой лихорадочного "мозгового штурма", говорится далее. Другой его причиной является подход, который Путин применяет к управлению в последние годы, особенно во внутренних делах. "Я решительно не соглашаюсь с этими злобными разговорами о том, что наш президент величает себя "вождем", но он поменял то, как он работает, за последние два-три года", - заявил изданию источник, чья семья давно знакома с Путиным. "Что важнее всего, он действительно сосредотачивается на мировых интересах нашей страны и на ее безопасности и оставляет повседневные мелочи внутренних дел другим. Это не отражено в структуре наших институтов идеальным образом", - добавил источник. Люди, осведомленные об обсуждении реформ, рассказали изданию, что члены приближенного круга Путина воспользовались его растущей усталостью от внутренних дел, чтобы протолкнуть свою политику и даже личные интересы. "Путин по-прежнему решает несколько крупнейших вопросов, но многие другие решаются посредством уговоров", - отметила Татьяна Становая, директор аналитического департамента Центра политических технологий. Лицо, имеющее семейные связи с президентом, заявило в беседе с газетой, что недостатки конституции отчасти повинны в распрях внутри властной элиты, так как они сделали возможным соперничество центров власти в президентской администрации и правительстве во главе с премьер-министром. "Одно из предложений призывает к слиянию правительства с президентской администрацией, как в США, - пишет Хилле. - По словам аналитиков, не важно, что сейчас придумают подчиненные Путина, дискуссии остаются по большей части абстрактными, пока президент не решит, как он хочет укрепить свою власть". "Однако критики Кремля предупреждают, что, несмотря на то, что Путин господствовал над российской политической жизнью 18 лет, он может испытывать трудности в определении ее будущего в той степени, в которой он желает", - передает автор. "Кремль убрал столь многие сдержки и противовесы в местной и региональной политике и до того сузил спектр политической дискуссии на всех уровнях, что теперь у него нет каналов для получения точной информации о том, что происходит на низовых уровнях", - отметил в интервью Петров. Он полагает, что чрезмерное сосредоточение власти Путиным не позволило более молодым политикам, верным режиму, нарастить ресурсы и влияние, которые бы понадобились любому серьезному преемнику. "Забавно, что это означает, что через несколько лет, когда переход власти станет действительно неотложным вопросом, Навальный, который построил базу поддержки и организационную сеть по всей стране, будет единственным готовым политиком", - заключил эксперт. Источник: Financial Times