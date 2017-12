5 декабря 2017 г. Кэролайн Мортимер | Independent Россия запретила календарь с гребцами из Уорикского университета из-за "гей-пропаганды" Российские власти заблокировали поступление в страну популярного календаря, так как изображения обнаженных студентов потенциально противоречат законам страны, запрещающим "пропаганду гомосексуализма", сообщает Independent. Речь идет о календаре The Warwick Rowers (гребцов Уорикского университета), средства от продажи которого поступают в благотворительное ЛГБТ-общество, борющееся с гомофобией в спорте. Проект был запущен в 2009 году, и изначально с его помощью планировалось поддерживать клуб гребцов Уорикского университета. "Сейчас, как сообщается, он ежегодно собирает шестизначные суммы для фонда Sport Allies, который продвигает разнообразие в спорте", - отмечает автор статьи Кэролайн Мортимер. По данным журналистки, в Россию было отправлено около 23 календарей, заказанных онлайн российскими покупателями, из них шесть уже вернулись отправителям. Создатель календаря The Warwick Rowers и председатель Sport Allies Ангус Малкольм заявил Independent, что они "не получали никаких уведомлений от российских чиновников о том, почему календари были отправлены обратно". "Авторы календаря, на страницах которого в разных позах изображены обнаженные представители команды, заявили также, что их сайт подвергся DDOS-атаке. (...) По их словам, след вел к российскому IP-адресу", - говорится в статье. По предположению Малкольма, календарь привлек внимание российских властей, поскольку продвигал идеал, "еретический" с точки зрения популистской риторики в стране, согласно которой представители ЛГБТ-сообщества являются "людьми с отклонениями". "Это группа гетеросексуальных мужчин, которые снимают свою экипировку во имя прав ЛГБТ-сообщества", - пояснил он. По словам фотографа, гребцы The Warwick Rowers получают все большее признание в мире за свою работу и в прошлом месяце даже были приглашены на Даунинг-стрит, 10 для обсуждения вопросов борьбы с гомофобией. "Представитель российского посольства в Лондоне сообщил Independent, что в посольстве не знакомы с этим делом, но указал, что запрет на пропаганду гомосексуализма - это закон, направленный против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних", - передает издание. Источник: Independent