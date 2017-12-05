Russia Today: как функционирует инструмент путинской пропаганды

Российский телеканал RT то и дело обвиняют в том, что он представляет собой не что иное, как инструмент российской пропаганды в условиях глобальной информационной войны, пишет Том Шаффер в статье на сайте Kurier.

В ответ на действия американской стороны, которая, обвиняя Россию во вмешательстве в ходе президентских выборов 2016 года, признала RT иностранным агентом, Москва планирует "ответить той же монетой". "Для России это означает взять на мушку такие СМИ, как Radio Free Europe/Radio Liberty, Deutsche Welle и, возможно, CNN", - говорится в статье.

Именно CNN, крупному частому независимому телеканалу, трудно принять, что его ставят в один ряд с RT. "Radio Free Europe/Radio Liberty финансируется из американского бюджета, вещает на страны постсоветского пространства и вроде как призвано формировать там общественное мнение. Радиостанция в прошлом неоднократно обвинялась в пропаганде в интересах ЦРУ, а ее сотрудники нередко становились объектами покушений со стороны спецслужб стран Восточного блока. Как и у RT, у радиостанции заметен крен в определенную сторону", - пишет автор. По словам политолога и эксперта по России Герхарда Манготта, "у меня такое чувство, что с точки зрения журналистики Radio Free Europe/Radio Liberty работает чище".

RT манипулирует информацией, констатирует автор. "Критика в адрес России в передачах, идущих в прямом эфире, сразу же подавляется, а из передач, выходящих в записи, критические места и вовсе вырезаются". С некоторых пор, отмечает Манготт, он больше не дает RT интервью. Телеканал определенно инструмент кремлевской пропаганды, эксперт называет его "российским Fox News".

Правда, по словам политолога, для американцев решение определить RT в иностранные агенты становится "голом в собственные ворота". Администрация США тем самым предоставила телеканалу, не имеющему значимого влияния, возможность изобразить себя мучеником свободы слова, а российской власти - повод предпринять меры против СМИ внутри страны.

"RT существует всего 12 лет - однако в последние годы телеканал всегда был в центре громких событий. В 1990-е годы в России заметили, какое влияние CNN оказывает на то, как воспринимается происходящее в мире", - передает автор.

"Еще при Борисе Ельцине тогдашний начальник Управления президента Российской Федерации по связям с общественностью Михаил Лесин предложил создать собственный телеканал, который предлагал бы российскую трактовку мировых событий. О независимом и частном телеканале, каким был и остается CNN, речи тогда, по всей видимости, не шло", - повествует австрийское издание.

"Но только в период экономического подъема, уже при Путине, в 2005 году создается телеканал Russia Today. В создании телеканала участвовало государственное информагентство РИА "Новости", однако затем RT обрел независимость".

Возглавляющая RT Маргарита Симоньян ставила перед собой задачу создать более позитивный образ России в мире. "Действительно, в первые годы своего существования RT пытался работать в этом направлении. В новостной повестке доминировали события в России или с участием России, телеканал предлагал официальную точку зрения. Однако мало кому это было интересно. А СМИ, у которого нет аудитории, бьет мимо своей цели. (...) Финансируемый российской властью проект после финансового кризиса 2008 года оказался на краю пропасти. Но Путин не дал ему сгинуть", - пишет журналист.

Russia Today рискнул встать на новые рельсы. Сегодня RT публикует информацию на сайтах и вещает из собственных региональных бюро на английском, арабском, немецком и французском языках. "Бюджет телеканала оценивается в 275 млн евро, почти столько же, сколько у BBC World Service. Параллельно было создано видеоагентство Ruptly, ориентированное на более молодую аудиторию", - пишет издание.

"Вместо того чтобы рассказывать тем, кто живет в других странах, о России, RT стал больше сообщать им об их собственных странах. (...) В Европе RT бьет в набат по поводу угрозы заката европейской культуры из-за наплыва мигрантов. В США телеканал долгое время занимался историями, связанными с теориями заговора по поводу событий 11 сентября 2001 года. Суть событий при этом нередко искажается. Симоньян & Сo. пытаются нивелировать это впечатление, указывая на то, что Fox News поднимает аналогичные вопросы. Возможно, - признает Шаффер, - но Fox News, принадлежащий Мердоку, не считается эталоном журналистики".

"Приемлемой для телеканала стратегией стала попытка ослабить политические процессы в других странах. Россию обвиняют в этой связи в поддержке всякого рода маргинальных групп. И идеология не играет при этом никакой роли. Правые популисты и экстремисты, левые активисты, движения за независимость - важно лишь то, что их энергия направлена против истеблишмента. RT выделяет эфирное время как представителям всех этих групп, так и сомнительным экспертам и сторонникам теорий заговора", - говорится в статье.

"Россия и раньше поддерживала политические группы за границей в интересах "реальной политики", - пишет автор публикации. И если раньше, в советское время можно было опираться на союзников-коммунистов в других странах, то сегодня, указывает политолог Манготт, для этого отсутствует главное условие: "государственная идеология и идея".

"В Европе группы правого фланга симпатизируют путинской России, которая оказывает им финансовую поддержку. Их любимая тема, миграционная политика, как нельзя лучше подходит для того, чтобы постоянно будоражить народ", - говорится в статье. В качестве примера фейковых новостей автор в этой связи приводит так называемое "дело Лизы".

Однако подобные кампании по дезинформации не являются новым явлением. "New York Times еще в 1947 году сообщала о том, что СССР намерен заниматься антиамериканской пропагандой в Европе. Пропагандистская советская Österreichische Zeitung сообщала, к примеру, о том, что американские военные якобы устраивают грабежи на улицах Вены (...)", - пишет издание.

Манготт уверен в том, что Кремль пытается повлиять на общественность в других странах. Официально Россия это отрицает. Однако, например, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на удивление открыто говорит об идущей сегодня полным ходом "гибридной войне". И российская "информационная война" - не что иное, как реакция на "цветные революции" в Грузии, на Украине и в Киргизии.

RT, Ruptly и Sputnik активно используют социальные сети. В то время как их собственные сайты мало популярны в западном обществе, они заявляют о себе на Youtube, в Facebook, Twitter & Co, говорится в статье.

Если почитать записи выступления директора ЦРУ Роберта Гейтса в Сенате США в 1985 году, сразу вспоминаются сегодняшние дискуссии, продолжает автор. Советы "будут размещать дезинформацию, распространять фальсифицированные документы, слухи (...) и формировать политику при помощи влиятельных агентов". По мнению Гейтса, государственное информагентство ТАСС напичкано больше агентами, чем журналистами.

У новых инструментов Москвы, как и в прошлом, нет большого количество почитателей, констатирует издание. Тем не менее, некоторые из них считаются самыми ловкими пропагандистскими инструментами XXI века.

Трудно защититься от подобной политики в сфере коммуникаций, признает журналист. "Серьезным СМИ и политикам, по мнению Манготта, не остается ничего, кроме как максимально быстро разоблачать фальшивую информацию. Он призывает соблюдать сдержанность и воздержаться от заявлений о военном положении. По его мнению, российское влияние не настолько велико. Россия не создает проблемы в западном обществе - она в большей степени использует их в своих интересах. Референдумы по "Брекзиту" или независимости Каталонии, скорее всего, имели бы точно такой же исход и без влияния России, да и Трамп получил бы много голосов. Если избавиться от лежащих в основе этих явлений проблем или снизить их остроту, то и пропагандистское оружие умолкнет", - резюмирует автор публикации.