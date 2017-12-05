Скандальный балет в Большом театре

Через 56 лет после своего бегства на Запад Нуреев все еще является спорной фигурой в России. Из-за балета о его жизни разгораются страсти, пишет журналистка Le Figaro Ариан Бавелье.

"Я туда вернусь. У меня есть билет на премьеру 9 декабря. Надеюсь, на этот раз она состоится!" - восклицает Тьерри Фуке. Президент Фонда Нуреева стоит на страже имиджа и прав русского танцовщика, умершего в 1993 году. 10 июля он уже прилетал в Москву. 11 июля на сцене Большого театра должна была состояться премьера первого "балета-биографии", посвященного танцовщику, в ожидании выхода фильма Рэйфа Файнса, съемки которого завершились этой осенью... Едва Фуке приехал, как ему сообщали, что премьера отменяется. По непонятным, разнообразным и странным причинам, говорится в статье.

Выступая на пресс-конференции, директор Большого театра Владимир Урин говорил о художественной неготовности спектакля. И о переносе премьеры на май 2018 года. Это стало потрясением для мира культуры, тем более что московский Большой театр и его зал, где вплоть до 1960-х годов проходили съезды КПСС, по-прежнему остается витриной Кремля, отмечает журналистка.

Как поверить в неготовность? Зрители, присутствовавшие на генеральной репетиции 8 июля, в том числе олигарх Роман Абрамович, один из главных спонсоров балета, вышли из зала в полном восторге. Даже если бы Большой театр, как любая другая компания, был способен делать спектакли на скорую руку, то этот спектакль, в силу своей сложности, никак не мог стать таковым, считает автор.

"Помимо артистов балета, там участвуют хор, массовка, комедианты, солисты оперы и команда бодибилдеров", - указывает балетный критик Александр Фирер. В YouTube выставлено волнующее зрелище десятиминутных оваций после генеральной репетиции. Решение Урина было скорее вызвано страхом скандала? В день пресс-конференции министр культуры Владимир Мединский заявил, что он поддерживает решение директора Большого театра: "Потому что этот балет является нарушением законов страны о пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей". Гомосексуальность Нуреева - первого артиста, который официально умер от СПИДа уже почти 25 лет назад, несомненно, шокировала нескольких неискушенных, но достаточно близких к власти или к Церкви зрителей, для того чтобы их возмущение получило подобный отклик, полагает Бавелье.

"Таково решение театра", - сказал Кирилл Серебренников, постановщик балета. Благодаря настойчивости Романа Абрамовича произведение снова появилось на афишах 9 и 10 декабря. Билеты на эти две даты были взяты штурмом. Политики, артисты, олигархи, представители Православной церкви. Там будет вся Россия, говорится в статье. Через 56 лет после своего переезда на Запад Нуреев все еще создает скандал в России?

"Кирилл взялся за это с большим воодушевлением, потому что фигура Нуреева очень похожа на него самого, как в личных аспектах (дисциплина, строгость в сочетании со свободой), так и в социальных (великолепие, иммиграция, секс, гомосексуальность). Его, прежде всего, привлекала многогранность этой личности", - поясняет Антон Флеров, московский журналист и драматург, который брал интервью с режиссером для буклета-программки Большого театра.

Но Серебренникову была уготована иная судьба. В мае 2017 года режиссер был обвинен в расхищении миллиона евро государственных средств. С августа он помещен под домашний арест, у него изъят паспорт, ему разрешено разговаривать только через своего адвоката и выходить из дома не более чем на два часа в день. Он не вправе ходить в Большой театр, чтобы руководить репетициями своего балета "Нуреев", пишет журналистка.

"Сказать по правде, если не прекратится преследование Серебренникова и его команды, то в России больше не выйдет ни одного его спектакля. Не говоря уже о самых талантливых российских деятелях искусства, таких как режиссер Черняков и хореограф Ратманский, которые почти не работают ни в Большом театре, ни в России вообще. Мы больше не живем в эпоху легендарных изгнанников. Мы просто и прозаически теряем возможность делать хороший театр", - заявил Антон Флеров.

А может, Урин счел разумным в июле перенести спектакль для того, чтобы защититься от обвинений в сговоре с Серебренниковым, которого он, тем не менее, отстаивает всеми средствами? В любом случае, при помощи этого скандала Нуреев вновь водружает знамя свободы художественного творчества в России, комментирует Бавелье.