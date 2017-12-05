Бывший грузинский президент Саакашвили арестован на Украине

Сделавшись апатридом с тех пор, как власти лишили его украинского гражданства, экс-губернатор Одессы стал политическим соперником для президента Порошенко, пишет обозреватель французской Le Figaro Изабель Лассер.

Харизматичный Михаил Саакашвили, бывший грузинский президент, экс-губернатор Одессы на Украине, во вторник был арестован в Киеве агентами в масках из украинских спецслужб. В то время как десятки вооруженных полицейских с утра перекрыли вход в его дом, он быстро пробежал по крыше, получив возможность снять сюрреалистические фотографии, ретранслированные в потоковом режиме на его странице в Facebook. В конечном счете он вынужден был войти в полицейский фургон, который его сторонники попытались заблокировать, прокалывая в нем шины, передает автор статьи.

Официально Михаил Саакашвили преследуется по "уголовному делу". Однако власти, прежде всего, хотят избавиться от оппозиционера, чья популярность в отдельных кругах представляет собой угрозу для президента Порошенко, рейтинг которого в опросах общественного мнения падает уже несколько месяцев, считает Лассер.

После того как он в качестве президента провел реформы в Грузии, приблизил ее к Западу, а затем проиграл выборы в Тбилиси, Саакашвили вместе с несколькими своими бывшими министрами был привлечен для помощи в реформировании Украины. Однако год назад он эффектно ушел в отставку с поста губернатора Одессы, обвинив президента Порошенко в том, что тот создает помехи для реформ и позволяет олигархам делить между собой богатства страны и поддерживать систему, основанную на коррупции. Согласившись на пост в Одессе, Миша Саакашвили, который говорит на украинском языке, поскольку он учился в Киеве во времена СССР, вынужден был отказаться от своего грузинского гражданства для того, чтобы принять гражданство Украины. Решив во что бы то ни стало реформировать эту страну, изъеденную коррупцией, он стал участником оппозиции. "Я хотел стать премьер-министром, - заявил он изданию Le Figaro, взявшему у него интервью в воскресенье вечером. - Эта страна взята в заложники олигархами. Реформировать ее - действительно трудная задача. Возможно, такая миссия невыполнима, но это моя миссия".