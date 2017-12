5 декабря 2017 г. Билл Клинтон | The New York Times Билл Клинтон: Американцы должны решить, кто они на самом деле "Америка - незаурядная страна", - пишет бывший президент США Билл Клинтон в статье для Turning Points, журнала The New York Times. "У нас второй год растут доходы во всех группах населения. Наша рабочая сила относительно молода, трудолюбива и высокопроизводительна. Американские университеты и другие исследовательские институты сильны в таких областях, как материаловедение, разработка программного обеспечения, нанотехнологии, биотехнологии, геномика, и во многих других сферах, важных для нашего будущего экономического роста и создания рабочих мест", - говорится в статье. "Перед нами также стоят серьезные экономические проблемы: сильное неравенство в сфере доходов, низкая занятость взрослых людей без высшего образования, особенно белых мужчин, резкие различия в экономическом росте между процветающими городскими и пригородными регионами - и округами с преимущественно маленькими городами и сельской местностью, огромные проблемы в национальной инфраструктуре - от устаревших дорог и мостов, заржавевших, опасных трубопроводов и электросети, неспособной передать самую чистую и дешевую энергию от места добычи до места, где она наиболее необходима, до отсутствия доступного, быстрого широкополосного интернета в областях, которые остро нуждаются во включении в национальную экономику", - утверждает Клинтон. "Кроме того, существуют проблемы с кадровыми ресурсами", - отмечает экс-президент. Он пишет о трудностях с обеспечением одинакового качества образования в разных областях США, о проблемах доступности здравоохранения, быстрого старения населения и замещения рабочей силы - особо выделяя важную роль трудовых мигрантов - и о расовых противоречиях. "Наконец, у нас есть серьезный ряд проблем с безопасностью, от распространения ядерного оружия и терроризма до изменений климата и кибербезопасности, которая может оказаться особо пугающей, поскольку она представляет риск для всех систем, которые нужны нам для борьбы с другими вызовами, и самой нашей демократии", - говорится в статье. "Мы уже видим, как миллионы людей отказывают гражданам в праве быть избранными из-за расы, этнической принадлежности и возраста не потому, что они не имеют этого права, а потому, что они предпочитают не этнический национализм, а патриотизм на общенациональном уровне", - сетует Клинтон. "Двадцать пять лет назад, когда я был избран президентом, я сказал, что каждый американец должен следовать указанию создателей Конституции сформировать более совершенный союз, постоянно расширять определение "мы" и уменьшать определение "они". Я все еще верю в это", - пишет экс-президент. "Поэтому наша самая важная задача - это решить, кто мы, американцы, есть на самом деле - как граждане, сообщества и нация. От этого зависит все остальное", - заключает он. Источник: The New York Times