5 декабря 2017 г. Кристофер Клэри | The New York Times Российский допинг: доводы в пользу полного отстранения России "Международный олимпийский комитет готовится принять одно из своих самых важных решений, и кажется совершенно очевидным, что России нет места на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в феврале, - пишет журналист The New York Times Кистофер Клэри. - Не должно быть ни российского флага, ни российского гимна, ни российской формы: никаких российских торжеств после всего этого российского надувательства". "Сейчас это минимально приемлемый ответ на грандиозную и поддерживаемую государством российскую допинговую программу и на то, что Россия по-прежнему тянет с признанием своей ответственности и проведением подлинной, поддающейся проверке, коренной реформы во всех олимпийских видах спорта", - говорится в статье. Должны ли быть в Пхенчхане российские спортсмены? Должны ли некоторые быть допущены к соревнованиям как отдельные лица без каких-либо национальных атрибутов после того, как они докажут, что проходят строгие допинговые экспертизы? Высокопоставленный член МОК Ричард Паунд считает, что не должны, передает автор. "Я думаю, это зашло слишком далеко, и правительство не демонстрирует раскаяния или признания в отношении установленных фактов", - написал Паунд в электронном письме газете в субботу. "Это делает всех соучастниками", - добавил член МОК. Поскольку российский лидер Владимир Путин дал понять, что он будет против отправки спортсменов на Олимпиаду в статусе нейтральных участников, Паунд полагает, что месседж МОК должен быть однозначным после того, как он "промахнулся в 2016 году", сообщает газета. "МОК должен взять ситуацию в свои руки, а не позволять России его предвосхитить и устраниться", - заявил Паунд. Как рассказывает автор статьи, 75-летний канадский налоговый юрист и бывший олимпийский пловец Паунд был одной из ключевых фигур в привлечении России к ответственности. Он был председателем комиссии Всемирного антидопингового агентства, которая впервые подтвердила масштаб российского мошенничества в легкой атлетике в ноябре 2015 году, после фильма немецкого телеканала ARD. Согласно опытному взгляду Паунда (он является членом МОК с 1978 года), говорится далее, российская ситуация имеет многого общего с отстранением МОК ЮАР - и всех ее спортсменов - от Олимпиады с 1964 по 1988 годы из-за политики апартеида. "В какой-то степени все в России являются частью коррумпированной системы и должны испытать на себе последствия такой причастности", - пояснил Паунд. "МОК должен быть уверен, что он не поддастся влиянию чрезвычайно противоречивых международных федераций или мантре "коллективная ответственность, но индивидуальная справедливость", - добавил член комитета. Если МОК сделает ожидаемое и допустит независимых российских спортсменов, но не российскую команду в Пхенчхан, в России и повсюду медали, выигранные нейтральными участниками, будут, тем не менее, восприниматься как российские медали. "Это если Путин позволит нейтральным спортсменам участвовать в соревнованиях, что, по его словам, будет "унижением для страны" и на что он, предположительно, не готов согласиться в преддверии российских президентских выборов в марте", - отмечает журналист. "Возможно, нельзя отделять это вопрос от динамики и политики президентских выборов", - отметил в беседе с изданием Майкл Пэйн, мировой спортивный консультант и бывший маркетинговый директор МОК. "Однако Бах и МОК больше не могут беспокоиться о российской политике или надежности Путина на нынешней, очень поздней стадии подготовки Олимпийских игр, - подытоживает автор. - Слишком высоки ставки для их организации и их авторитета. Основываясь на том, что они и мы знаем, МОК должен, по крайней мере, отстранить Россию от Пхенчхана. Пусть вас не шокирует, если он последует совету Паунда и отстранит также и россиян". Источник: The New York Times