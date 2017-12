5 декабря 2017 г. Иван Нечепуренко | The New York Times Кремль отрицает, что Флинн повлиял на решение по санкциям Кремль назвал абсурдным предположение, что просьба переходной администрации Дональда Трампа об отказе от ответных санкций могла повлиять на Владимира Путина, информирует The New York Times. Как напоминает автор статьи Иван Нечепуренко, экс-советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн признался, что солгал ФБР о своих беседах с российским послом Сергеем Кисляком. По словам Флинна, он призывал Кремль не предпринимать резких шагов. "Несмотря на сведения в судебных документах, которые опираются на перехваченную разведкой информацию, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг изложенную Флинном версию событий как неправдоподобную", - пишет журналист. "Российские законодатели и прокремлевские комментаторы", продолжает Нечепуренко, заявили, что признание Флинна "еще раз показало, что проводимое спецпрокурором Робертом Мюллером расследование, направленное на доказательство сговора между президентской кампанией Трампа и правительством России, является бессмысленным". "У Мюллера нет ничего на Флинна", - приводит автор статьи мнение сенатора Алексея Пушкова. "Охотники на ведьм возвращаются с пустыми руками", - написал тот в Twitter. Журналист указывает, что в Москве не раз опровергали "какие-либо централизованные попытки вмешаться в президентские выборы, требуя убедительных доказательств". Некоторые комментаторы, отмечает автор статьи, предположили, что "череда разоблачений в Вашингтоне относительно возможного вмешательства Кремля - это попытка дестабилизировать политическую ситуацию в России накануне ее собственных президентских выборов, намеченных на март". Источник: The New York Times