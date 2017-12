5 декабря 2017 г. Кеннет Фогель | The New York Times Коллега Манафорта связан с российской разведкой, следует из судебного документа Команда спецпрокурора Роберта Мюллера впервые официально предприняла попытку связать экс-главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта с российской разведкой, пишет журналист The New York Times Кеннет Фогель. Мюллер направил в суд документ, из которого следует, что Манафорт и его "коллега, связанный с российской разведкой, на прошлой неделе написали черновик статьи о деятельности Манафорта в свете выстаиваемых Россией интересов на Украине", сообщает корреспондент. В документе не названо имя человека, с которым Манафорт, как утверждается, работал над статьей. Он охарактеризован как "давний российский коллега, который на данный момент находится в России и, по некоторым оценкам, связан с российской разведывательной службой", передает Фогель. Со ссылкой на источник из окружения Манафорта журналист пишет, что имя этого партнера Константин Килимник, он "годами работал на Украине в качестве правой руки Манафорта и продолжал общаться с ним в ходе президентской кампании 2016 года" (в США. - Прим. ред.). По информации Фогеля, Килимник родился на Украине, еще входившей в СССР, и "недолго служил в российской армии переводчиком, затем рассказывая коллегам, что у него есть опыт работы с российской разведкой". В этом году он отрицал какую-либо связь со спецслужбами, а на Украине расследование против него прекратили, не предъявив обвинений, указывает журналист. "Приобщение к делу этого документа примечательно тем, что оно знаменует первую официальную попытку команды Мюллера связать Манафорта с российской разведкой", - говорится в статье. Автор полагает, что есть намерение притянуть дело Манафорта к расследованию спецпрокурором связей Трампа и его коллег с Россией. "В направленном в суд заявлении утверждается, что статья явно имела целью повлиять на общественное мнение об обвиняемом Манафорте, иначе не было бы причин пытаться ее опубликовать", - пишет Фогель, добавляя, что материал должен был появиться под чужим именем. Источник: The New York Times