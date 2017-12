5 декабря 2017 г. Рик Глэдстоун | The New York Times Пять диктаторов и судьба "арабской весны" "Один тихо живет в изгнании. Другого посадили в тюрьму, а сейчас он находится под фактическим домашним арестом. Третий пребывает у власти в стране, разрушенной войной. Четвертый и пятый погибли насильственной смертью", - пишет журналист The New York Times Рик Глэдстоун. Поступившая в понедельник новость о том, что бывший президент Йемена убит, стала не только важнейшим известием для страны, разоренной гражданской войной. Она также стала напоминанием о разбитых надеждах в регионе - через семь лет спустя после самосожжения торговца фруктами в Тунисе, которое послужило толчком к тому, что стало известно как "арабская весна". Глэдстоун дает обзор судеб руководителей пяти арабских стран. Президент Египта Хосни Мубарак был свергнут в феврале 2011 года, пробыв у власти почти 30 лет. Его падение послужило сигналом радикальных политических изменений. Но гнев общественности против Мубарака угас, когда в Египте разразились новые политические пертурбации. В марте правительство авторитарного лидера ас-Сиси выпустило Мубарака из тюрьмы. Он живет в охраняемом особняке в Каире, говорится в статье. Экстравагантный и беспощадный лидер, считавший себя королем Африки, наряжавшийся в бедуинскую одежду и правивший Ливией более 40 лет, полковник Муаммар Каддафи был свергнут в августе 2011 года и убит два месяца спустя, напоминает журналист. С тех пор Ливия скатилась к состоянию полуанархии. Экс-президент Туниса Бен Али, чей роскошный образ жизни вызывал недовольство на фоне общей нищеты, бежал из страны с семьей в январе 2011 года в Саудовскую Аравию, правительство которой разрешило ему остаться, говорится в статье. Президент Йемена Али Абдалла Салех был вынужден уйти в отставку в начале 2012 года после трех десятилетий руководства страной. Впоследствии он принял сторону поддерживаемого Ираном движения хуситов, сражающихся с коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией. Салех был убит в понедельник, пишет издание. Опровергнув предсказания западных лидеров, что он вот-вот будет свергнут, президент Сирии Башар Асад остался у власти. При поддержке своих союзников, России и Ирана, силы Асада взяли под контроль большие территории Сирии, пишет Глэдстоун. Тем не менее, страна лежит в руинах, и на ее восстановление потребуется более 250 млрд долларов, по оценкам ООН. "Переговоры по прекращению войны остаются неопределенными, и будущая роль Асада неясна", - отмечает журналист. Источник: The New York Times