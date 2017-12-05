Габриэль требует пересмотра политики в отношении Америки

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль требует новых ориентиров для политики в отношении США на фоне существенных изменений в трансатлантических связях. США при нынешнем президенте Дональде Трампе "не в полной мере" выполняют свою роль определяющей мировой державы, говорится в тексте речи Габриэля, с которой он сегодня выступит на внешнеполитическом форуме Фонда имени Кёрбера в Берлине. Sueddeutsche Zeitung смогла заглянуть в выдержки из этого выступления.

Соединенные Штаты, возможно, иначе стали относиться к Германии, воспринимая ее "как одного партнера из многих". "Однако это автоматически не означает того, что нас воспринимают как конкурентов", - цитирует SZ слова Габриэля. По мнению министра, Германия впредь должна более уверенно представлять свои собственные интересы. "Мы сами должны артикулировать наши позиции и в случае необходимость проводить красную линию".

В качестве примера глава МИД ФРГ приводит санкции в отношении России, принятые Конгрессом США летом этого года. Они могут сказаться и на энергетическом обеспечении Германии, поскольку затрагивают российские трубопроводы, говорится в статье. Министр "предостерегает от разрыва ядерного соглашения с Ираном - это лишь усилит опасность войны и затронет национальную безопасность". "В обоих случаях, - настаивает Габриэль, - Германия не может позволить себе ждать решений из Вашингтона и просто реагировать на них".

По словам главы внешнеполитического ведомства Германии, следует разработать более самостоятельную политику в отношении США. "Мы и впредь будем инвестировать в это партнерство. Но речь идет и о политических инвестициях, которые снабдят отношение к новому положению вещей стратегическим якорем". В качестве движущей силы в Европе Габриэль рассматривает Германию и Францию, передает SZ.