"Белая смерть" возвращается

"Штаммы резистентного туберкулеза распространяются на Украине. Конфликт на востоке страны усугубляет ситуацию, эпидемия становится угрозой для всего мира", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Корреспондент Кристоф Беренс побывал в эпицентре кризиса.

В наркологической больнице в городе Краматорске на востоке Украины уже в восемь утра выстраиваются в очередь пациенты, чтобы получить дозу метадона и облегчить абстинентный синдром. Все 85 прикрепленных к больнице пациентов являются зависимыми, чаще всего от опиатов. Каждый третий инфицирован ВИЧ. По оценке сотрудников больницы, только в Краматорске от тяжелых наркотиков зависят около 10 тыс. человек, передает издание.

Украина и Россия имеют самые высокие показатели по распространенности ВИЧ среди стран Восточной Европы и Центральной Азии. В таких условиях снова распространяется и туберкулез (ТБ). В отличие от ВИЧ, в борьбе с туберкулезом лекарства часто не справляются, отмечается в публикации.

При этом лечение даже неосложненной формы туберкулеза - это испытание: пациенты на протяжении 6 месяцев должны принимать лекарства, которые иногда имеют тяжелые побочные эффекты. "Между тем врачи отмечают, что каждая четвертая туберкулезная инфекция больше не поддается лечению обычными антибиотиками", - сообщает издание. Штаммы так называемого МЛУ-ТБ (туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью) развили резистентность сразу к нескольким активным веществам, из-за чего лечение становится намного дороже и сложнее. Особенно благоприятные условия создаются для возбудителя, если иммунная система организма ослаблена, например, из-за ВИЧ.

"На Украине заболевших изолируют в больничных палатах. Многие боятся именно этого, так как пациенты на протяжении нескольких месяцев не могут работать и потом часто оказываются в нищете. Многие преждевременно прерывают лечение, потому что снова чувствуют себя здоровыми. Однако это фатальная ошибка, дающая возможность оставшимся бактериям приспособиться к лекарствам и развить устойчивость к ним", - сообщается в публикации.

При самой агрессивной форме туберкулеза ШЛУ-ТБ (туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью) шансы на выздоровление минимальны. По данным издания, на Украине зафиксировано 1200 случаев выявления данной формы туберкулеза - выше показатели только в Индии. По мнению Дмитрия Шерембея, главы Network 100 Percent Life, украинской общественной организации, объединяющей ВИЧ-инфицированных, причиной этого является недостаточный инфекционный контроль в клиниках и тюрьмах.

"То, что возбудитель быстро распространяется по региону, имеет и политическое обоснование", - отмечает автор статьи. После того, как пророссийские сепаратисты захватили власть на востоке Украины, в регионе появились "беженцы по болезни". Так, по словами Дмитрия Волкова, одного из таких беженцев, после того как район перешел под контроль сепаратистов, местные врачи смогли только в течение года поддерживать там программу для наркозависимых и ВИЧ-инфицированных. "Однажды лекарства закончились", - говорит Дмитрий. Другой пациент рассказывает, как ему приходится каждый день ездить с одной стороны границы на другую: сегодня ему потребовалось для этого четыре часа, из них два часа он провел на границе. "Тысячи людей бежали из-за проблем со здоровьем", - отмечает автор.

Международная медицинская гуманитарная организация "Врачи без границ" также два года назад приостановила программу по борьбе с туберкулезом в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Гуманитарные организации Киева сообщают о плохой ситуации вдоль границы: из-за того, что местные женщины не имеют возможностей легального заработка, здесь, в антисанитарных условиях, развился огромный рынок проституции.

"Особенно заметное влияние оказывает конфликт между Россией и Украиной на лечение туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью", - подчеркивает журналист, отмечая, что в то время как возбудитель развивается, врачи борются против него теми же антибиотиками, что и 50 лет назад.

Недавно на рынке появились два новых препарата - бедаквилин и деламанид, которые повышают шансы на выздоровление именно для больных сложной формой туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью. "Однако на Украине данные медикаменты не продаются по политическим причинам. Производители действующих веществ выдали лицензию на продажу на Украине российским фармацевтическим компаниям "Фармстандарт" и "Р-Фарм". Но с начала конфликта россияне больше не могут вести бизнес на Украине, в результате чего местным врачам не хватает новых медикаментов", - передает издание.

"Для фармацевтических компаний эта болезнь недостаточно интересна с финансовой точки зрения для того, чтобы проводить исследования в этой области. Учитывая размах эпидемии, это может показаться парадоксальным, ведь в мире ежегодно заражаются туберкулезом более 10 млн человек, при этом умирают 1,7 млн человек. Кроме России и Украины, заболевшие проживают в трущобах Индии, Пакистана или Южной Африки. Это неплатежеспособные клиенты", - отмечает автор.

"К такому сбою рыночного механизма добавляется и добрая порция невежества: уже в середине ХХ века многие эпидемиологи ошибочно считали, что возбудитель побежден. При этом ошибочная оценка касается и более обеспеченных государств. Так, в Германии число новых случаев заражения туберкулезом за последние годы несколько увеличилось", - сообщается в статье.

По словам Торстена Бауэра, главного врача клиники заболеваний легких в Берлине, почти все его пациенты родом из стран СНГ. Медик называет этот феномен Health-seeking migration - миграция, обусловленная состоянием здоровья.

Как отмечает Штефан Кауфманн, директор Института инфекционной биологии имени Макса Планка, несколько десятилетий занимающийся изучением возбудителя туберкулеза, для исследований ежегодно необходимо финансирование в размере 2 млрд евро - в четыре раза больше, чем сегодня. Также срочно нужна новая вакцина. Разработанные несколько десятилетий назад вакцины давно уже не дают никакой защиты.

В настоящий момент Кауфманн начинает третью фазу исследований в Индии для тестирования разработанного в институте действующего вещества. Ученый рассчитывает получить результаты исследования в конце 2019 года. Если это удастся, "это был бы первый успех вакцины", передает издание.