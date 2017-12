5 декабря 2017 г. Дебора Хейнс | The Times Экономика уязвима перед российскими атаками на подводные кабели связи Роберт Хенниген, экс-глава британской спецслужбы Центр правительственной связи, предостерег, что Великобритании угрожают российские суда, способные перерубать глубоководные кабели связи, сообщает журналистка The Times Дебора Хейнс. Хенниген "предостерег, что способности и намерения России в плане применения нетрадиционных методов влияния, менее жестких, чем реальная война, были недооценены", - пишет газета. Журналистка поясняет, что это может быть распространение недостоверных новостей, кибератаки, перехват информации, которая передается по частным подводным кабелям, а также нарушения связи по таким кабелям. "При ведении гибридной войны вы могли бы корректировать работу британской экономики, даже не заставляя ее встать на колени, просто посредством разрушения нескольких [оптоволоконных кабелей], - сказал Хенниген в интервью газете. - Это могло бы замедлить работу, а с помощью автоматизированного трейдинга вы могли бы сильно осложнить жизнь, если бы захотели, не переходя к полномасштабному конфликту". Источник: The Times