Перенести посольство США в Иерусалим? Это правильный шаг

"Палестина издавна ставит под вопрос связь еврейского народа со священным городом. В такой ситуации не помешает вмешательство Америки, которая может укрепить притязания Израиля", - пишет Клеменс Вергин на сайте Die Welt.

"Ни один конфликт так не окружен давними штампами и мантрами, как конфликт на Ближнем Востоке. Среди них как минимум два десятилетия - утверждение, что перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим с признанием Иерусалима израильской столицей не окажет положительного влияния на мирный процесс в регионе. Однако при Дональде Трампе все должно измениться", - пишет журналист.

"Перенос американского посольства был бы, по сути, правильным решением. В конце концов, каждое государство вправе самостоятельно решать, где располагать свою столицу", - считает Виргин.

В любом случае нет причин, по которым палестинцы не могли бы превратить восточную часть Иерусалима в свою столицу, если с этим согласятся обе стороны, говорится в статье.

Критики переноса утверждают, что менять статус-кво в Иерусалиме опасно до разрешения конфликта в регионе. "При этом Палестина на протяжении нескольких лет успешно пытается изменить этот статус-кво", - отмечает журналист. Так, Палестиной были продвинуты в ЮНЕСКО "абсурдные и искажающие историю" резолюции, в которых игнорировалось еврейское происхождение города.

"С учетом таких односторонних усилий Палестины, направленных против Израиля, будет правильным, если США укрепят притязания Израиля в отношении города", - считает автор. По его мнению, так США смогут подтвердить уникальную связь еврейского народа со священным городом и выступить против "деевреизации" Иерусалима в международных инстанциях.

Совсем не факт, что признание Иерусалима столицей Израиля будет препятствовать процессу заключения мира, при условии аккуратной формулировки со стороны Трампа и учета нерешенных территориальных вопросов в восточной части Израиля, пишет журналист.

В последние годы европейцы и администрация Обамы были слишком сосредоточены на осуждении строительства израильских поселений в качестве основного препятствия на пути к миру. Палестинская сторона также затрудняет процесс решения конфликта, отмечается в публикации.

Так, палестинская пропаганда по-прежнему упорно не признает Израиль еврейским государством и отрицает как присутствие на священной земле евреев на протяжении тысячелетий, так и их глубокую историческую связь с регионом. "Поэтому пришло время, чтобы Запад признал продолжительную фальсификацию истории со стороны Палестины препятствием на пути к миру", - считает журналист.

"Если признание Иерусалима столицей Израиля покажет палестинскому правительству тщетность его кампании по делегитимизации Израиля, это в любом случае будет иметь какую-то ценность", - подытоживает автор.