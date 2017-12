5 декабря 2017 г. Питер Херманн | The Washington Post В докладе полиции о смерти российского политического советника сообщается, что он пил много дней Бывший высокопоставленный российский политический советник Михаил Лесин, скончавшийся 5 ноября 2015 года в номере отеля Dupont Circle в Вашингтоне, на протяжении трех дней, предшествовавших его смерти, употреблял большое количество алкоголя, включая пиво, вино и крепкие алкогольные напитки в небольших бутылочках из мини-холодильника отеля, а также текилу и виски Johnnie Walker из больших бутылок. Об этом рассказывается в 58-страничном докладе полиции округа Колумбия, с которым удалось ознакомиться газете The Washington Post по запросу согласно Закону о свободном доступе к информации. В докладе говорится, что "Лесин употреблял чрезмерное количество алкоголя практически с того момента, как вселился в отель Four Seasons в Джорджтауне 2 ноября 2015 года, вплоть до того момента, как его нашли мертвым спустя три дня в номере в пентхаусе на 9-м этаже отеля Dupont Circle". "Как свидетельствуют многочисленные данные из обоих отелей, Лесин неоднократно сталкивался с сотрудниками службы безопасности, так как он бродил пьяным по коридорам, причем иногда на нем были только голубая рубашка и черное нижнее белье. Сотрудники вызвали представителей Секретной службы США, которые посоветовали поставить у его двери охрану. Он дважды заходил за стойку бара отеля и хватал бутылки с алкоголем", - говорится в докладе. Согласно докладу, "Лесин въехал в отель Four Seasons днем 2 ноября. Через пять минут после того, как он вошел в номер, он взял из мини-бара колу и маленькую бутылочку водки". "3 ноября в 13:45 в отеле Лесин встретился с другом, однако неясно, куда отправился друг, говорится в докладе. Через 7 минут охранник пошел в номер Лесина и обнаружил Лесина "в отключке на кровати". Через 4 часа Лесин взял еще алкоголя из мини-бара. Больше этот друг в докладе не упоминается, хотя отмечается, что после визита охранника "оба вернулись в лобби" и "[вымарано] остается в отеле". Многочисленные интервью со свидетелями вымараны цензурой", - пишет издание. "Вечером 3 ноября, как сообщается, охранник обратил внимание на синяк под левым глазом Лесина. В докладе не сообщается, как именно он получил травму", - говорится в статье. "В течение ночи и утром 4 ноября, отмечает полиция, Лесин выходил из номера и возвращался, часто в сопровождении сотрудников безопасности, - указывает газета. -Лесин дважды выходил за территорию отеля и возвращался с алкоголем, один раз - с бутылкой виски Johnnie Walker". "Около 5 утра 4 ноября он вышел из отеля Four Seasons и в 5:30 вселился в отель Dupont Circle. Затем он вернулся в Four Seasons, где на протяжении еще нескольких часов входил в свой номер и выходил из своего номера, один раз вернувшись с новой порцией алкоголя из магазина. После того как отель закрыл его номер, он на такси вернулся в Dupont Circle", - рассказывает издание. "Около 14:00 того же дня охранник посетил номер Лесина и сообщил, что он "так пьян, что едва стоит на ногах". Другой охранник вернулся к нему примерно в 2:23 ночи и спросил Лесина, не нужна ли ему медицинская помощь. В докладе говорится, что Лесин положил охраннику руку на плечо и ответил: "Нет". В 20:16 другой охранник зашел к нему в его номер и нашел Лесина лежащим на полу, но он дышал. Охранник не смог разбудить его, - говорится в публикации. - В 11:30 5 ноября, по словам полиции, охранник снова зашел в его номер, на этот раз чтобы напомнить ему о необходимости выписаться из отеля. Лесин по-прежнему лежал лицом вниз на полу. Охранник вызвал 911. Была констатирована смерть Лесина". "Полиция обнаружила многочисленные пустые бутылки крепкого алкоголя из мини-бара, а также три пустые бутылки из-под пива Guinness и две неоткрытые бутылки красного вина", - указывает газета. Источник: The Washington Post