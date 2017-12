5 декабря 2017 г. Джо Палаццоло и Эшби Джонс | The Wall Street Journal То, что Майк Флинн признал себя виновным, получило принципиально разные толкования В США по-разному трактуют признание своей вины Майклом Флинном, бывшим советником президента Трампа по национальной безопасности, отмечает The Wall Street Journal. Журналисты Джо Палаццоло и Эшби Джонс пишут: "Сторонники Трампа сочли: то, что Майк Флинн обвинен в ложных высказываниях, - знак, что следователи ничуть не приблизились к доказыванию сговора с россиянами, который якобы был направлен на вмешательство в президентские выборы 2016 года". Но хулители Трампа полагают, что достигнута важная веха в расследовании спецпрокурора Мюллера, которое продолжает набирать обороты. "Бывшие федеральные прокуроры говорят: на данный момент сделка, заключенная Флинном со спецпрокурором и его командой, наводит на мысль, что Мюллер, самое малое, полагает, что Флинн может поделиться чем-то ценным и что расследование вряд ли скоро закончится", - пишет автор. Издание напоминает: "Флинн сознался, что ввел сотрудников ФБР в заблуждение относительно своих телефонных разговоров в конце прошлого года с российским послом о санкциях, наложенных на Россию администрацией Обамы, а также о резолюции ООН, в которой содержалась критика Израиля". "Документы, которые в минувшую пятницу были рассекречены в федеральном суде в Вашингтоне, наводят на мысль, что следствие также интересуется ролью других высокопоставленных сотрудников администрации в этих беседах. Флинн признал, что указания о контактах по вопросу, связанному с ООН, давал ему неназванный "весьма высокопоставленный член" переходной команды. The Wall Street Journal, сославшись на информированные источники, написала, что этим человеком был зять президента Трампа, его старший советник в Белом доме Джаред Кушнер", - говорится в статье. Некоторые предсказывали, что Флинну предъявят и другие обвинения, связанные с тем, что он лоббировал интересы Турции. По мнению правоведов, то, что Флинна обвинили лишь в ложных высказываниях, можно трактовать двояко: либо у прокуратуры недостаточно доказательств в подкрепление других предположительных обвинений, либо (что вероятнее) она сделала послабление Флинну взамен на сотрудничество. Издание продолжает: "Защитники президента уверяют, что Флинн фактически признал себя виновным в том, что после выборов беседовал с зарубежными официальными лицами, - в действиях, которые могут быть совершенно обычными в период перед приходом новой администрации к власти . Эти разговоры, говорят такие люди, имеют мало отношения к главному вопросу расследования Мюллера - к тому, вступила ли администрация Трампа (так в оригинале, хотя в указанный момент администрации Трампа еще не существовало. - Прим. ред.) в сговор с россиянами во время выборов". Источник: The Wall Street Journal