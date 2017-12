5 декабря 2017 г. Деннис Росс | The Wall Street Journal В Сирии Трамп руководит из тыла "Президент Трамп сделал переворачивание наследия своего предшественника руководящим принципом, но не в Сирии. Совсем как президент Обама, Трамп в этом регионе ограничивается исключительно борьбой с "Исламским государством"*, давая Ирану и России возможность свободно навязывать исход ситуации. Это добром не кончится", - утверждает в статье для The Wall Street Journal Деннис Росс, консультант Вашингтонского института ближневосточной политики, занимавший высокие посты в сфере нацбезопасности в нескольких президентских администрациях. "Мало шансов, что русские добросовестно внедрят мирное соглашение, если невыполнение этой задачи не будет им ничего стоить. Администрация Трампа могла бы изменить расчеты Путина (и сделать демократический процесс более надежным), спокойно дав понять: если Россия не остановит экспансию Асада и шиитов в зоны деэскалации, это сделают США", - говорится в статье. "Отправка наземного контингента не будет обязательна. У США уже есть воздушная мощь, превосходящая российские силы, использованные для укрепления позиций Асада и изменения баланса сил в Сирии. Путин это знает. Он хочет, чтобы Россию, а не США, считали арбитром будущего Сирии. Если у вас есть сомнения в этом, подумайте, почему в последние недели он так активно занимался дипломатией с Асадом и лидерами Ирана и Турции", - указывает эксперт. "Джон Керри в конце концов понял, что одними словами не призвать Путина к ответу в Сирии. Время покажет, усвоила ли этот урок администрация Трампа", - заключает Росс. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Wall Street Journal