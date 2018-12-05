Европа опасается ядерной гонки вооружений

"США угрожают расторжением договора о РСМД. Москва якобы нарушила соглашение. Проигравшими в этом споре могут оказаться страны ЕС", - пишет на страницах Frankfurter Rundschau Рольф Мютцених, депутат Бундестага от партии СДПГ.

"С учетом того, что иранское соглашение уже расторгнуто, а продление договора СНВ-3, истекающего в 2021 году и ограничивающего количество стратегических вооружений, возможно, не состоится, возникает угроза полного краха международной архитектуры контроля над вооружениями с непредсказуемыми последствиями для мировой безопасности", - констатирует политик.

"Вернулось, прежде всего, ядерное мышление, - отмечает Мютцених. - (...) При Трампе частью ядерной доктрины США снова стали способность и желание ведения ядерной войны.

Российский президент Владимир Путин уже не раз угрожал использованием российского ядерного оружия. (...) Если другие страны также будут думать в аналогичных категориях устрашения, в будущем это может затмить даже ядерные неврозы и спирали угроз времен холодной войны".

Европейские страны-члены НАТО должны дать ясно понять американской администрации, что они отвергают размещение нового ядерного оружия США в Европе, уверен политик. "Если, например, Польша и балтийские страны одобрят в двусторонних соглашениях размещение американских ракет средней дальности на своей территории, это в первую очередь поставит под угрозу безопасность европейских стран", - подчеркивает Мютцених.

"Результатом могут стать новые дебаты о довооружении, непоправимо разобщенная с точки зрения политики безопасности Европа и расколотое НАТО, - полагает политик. - Это, в свою очередь, лежит сегодня абсолютно в плоскости совместных интересов россиян и американцев или, вернее сказать, Владимира Путина и Дональда Трампа. И именно этого мы, европейцы, должны попытаться избежать всеми силами!"

"Мы должны сделать все, чтобы мышление в ядерных категориях не вернулось, а над Европой вновь не нависла ядерная тень", - призывает Мютцених.