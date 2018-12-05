Будущее международной архитектуры безопасности под угрозой

Под давлением канцлера Меркель и других европейских политиков администрация Трампа согласилась отсрочить выход из ДРСМД на два месяца, выдвинув России ультиматум о необходимости уничтожения оружия, нарушающего договор. Что, если Россия проигнорирует ультиматум? - задается вопросом западная пресса. Как после расторжения ДРСМД будет выглядеть архитектура безопасности, не знает никто. "Мы должны сделать все, чтобы мышление в ядерных категориях не вернулось, а над Европой вновь не нависла ядерная тень", - призывает депутат Бундестага.

"Администрация Трампа предъявляет России ультиматум по договору о вооружениях эпохи холодной войны" - так озаглавлен материал американской The Washington Post.

"Госсекретарь США Майк Помпео заявил во вторник, что Соединенные Штаты более не будут придерживаться договора о контроле над вооружениями эры холодной войны, если Россия не начнет выполнять соглашение в течение 60 дней", - пишут журналисты Майкл Бирнбаум и Джон Хадсон.

Ультиматум, озвученный во время заседания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, равноценен "смягчению американской позиции", отмечает газета, напоминая, что в октябре президент Трамп внезапно объявил, что принял решение о выходе из ДРСМД.

"Ни Помпео, ни другие чиновники НАТО не питают больших надежд на то, что Россия уничтожит ракеты и пусковые установки, которые, по мнению альянса, нарушают знаковый договор. Однако европейские чиновники пытались добиться отсрочки, чтобы надавить на Кремль в последний раз", - говорится в публикации.

"Американские чиновники готовились к немедленному выходу из договора на прошлой неделе после того, как Болтон подписал и распространил докладную, в которой освещалось решение президента". В копии докладной, с которой удалось ознакомиться The Washington Post, была указана дата, до которой должны были быть предприняты все необходимые действия для осуществления выхода - 4 декабря 2018 года.

"Однако администрация Трампа отложила эти действия после того, как Меркель и другие европейские чиновники заявили Трампу, что быстрый выход не оставляет им достаточно времени, чтобы пояснить изменения в политике внутренней аудитории", - подчеркивается в публикации.

Как пишет газета, "европейские чиновники и демократы в Конгрессе озвучивали недовольство тем, что администрация Трампа приняла решение о выходе без должных консультаций и упустила возможность сосредоточить внимание международной общественности на предполагаемых нарушениях договора Россией, которые заключаются в тайной разработке крылатой ракеты средней дальности наземного базирования под названием 9M729".

Кремль утверждает, что продолжает соблюдать договор. По словам американских дипломатов, "они не ожидают, что Россия когда-либо вернется к выполнению договора, отчасти потому, что, по их мнению, Кремль решил, что ему нужны ракетные технологии для защиты от Китая, с которым у него общая граница".

"Что, если Россия проигнорирует ультиматум?" - об этом размышляет немецкая газета Der Spiegel.

"НАТО впервые обвинило Россию в нарушении договора о РСМД - а Вашингтон поставил ультиматум по уничтожению оружия. Но существует ли план на случай, если Москва не будет участвовать в игре?" - задается вопросом журналист Маркус Бекер.

"В течение 60 дней Россия должна вернуться к соблюдению договора. Это значит, что крылатые ракеты типа 9M729 (кодовое обозначение НАТО SSC-8) должны быть уничтожены", - сообщает издание.

Как пишет автор статьи, "вопрос о том, что произойдет, если Россия не сдаст свои позиции, остается открытым. Проблема заключается в следующем: Россия обладает боевой системой, которая ставит под угрозу военный баланс в Европе. Для того чтобы эффективно сдержать Россию от дальнейшей агрессии, (...) НАТО, вероятно, придется снова вооружаться. Тогда речь пойдет или о масштабном усовершенствовании противоракетной обороны в Европе, или о размещении нового ракетно-ядерного оружия средней дальности".

"Этого хотят избежать, прежде всего, европейские участники НАТО, в первую очередь Германия", - отмечает Бекер.

Однако США, пишет журналист, пока оставляют без ответа вопрос о том, что они будут делать, если Россия не пойдет на уступки в течение 60 дней. Как после расторжения договора о РСМД будет выглядеть архитектура безопасности, о которой говорил в Брюсселе Майк Помпео, сейчас никто не знает, говорится в статье.

"Под вопросом и то, есть ли у самих США заинтересованность в продолжении действия соглашения, - подчеркивает автор статьи. - Ведь, в отличие от ситуации 30-летней давности, сегодня и азиатские страны, прежде всего Китай, обладают ракетами средней дальности, которые могут представлять опасность для американцев".

"Миру грозит новая гонка вооружений" - тревожится немецкая Die Welt.

"НАТО приняло правильное решение, поставив перед Россией временные рамки для проведения переговоров", - отметил в беседе с изданием эксперт СвДП по внешней политике Биджан Джир-Сарай. Речь идет о будущем международной архитектуры безопасности.

"Давно очевидно, что Россия не считает ДРСМД соответствующим реалиям сегодняшнего дня. Еще в 2007 году Москва грозилась выйти из договора. В 2016-м Кремль еще больше ужесточил тон угроз в связи с размещением элементов американской ПРО в Польше и Румынии", - говорится в статье.

Кроме того, сегодня ракетами средней дальности располагают Северная Корея, Китай, Иран, Пакистан и Израиль - и все они не скованы двусторонними обязательствами.

"Поэтому вряд ли президент Путин готов сделать НАТО какое-либо убедительное предложение. И тогда разгорятся дискуссии об увеличении числа американских ракет средней дальности, размещенных на территории Европы", - пишет в заключение автор и указывает на то, что под угрозой окажется и подписанный в 2010 году договор СНВ-3.

"США угрожают расторжением договора о РСМД. Москва якобы нарушила соглашение. Проигравшими в этом споре могут оказаться страны ЕС", - пишет на страницах немецкой Frankfurter Rundschau Рольф Мютцених, депутат Бундестага от партии СДПГ.

По мнению немецкого политика, "возникает угроза полного краха международной архитектуры контроля над вооружениями с непредсказуемыми последствиями для мировой безопасности".

"Вернулось, прежде всего, ядерное мышление, - отмечает Мютцених. - (...) При Трампе частью ядерной доктрины США снова стали способность и желание ведения ядерной войны.

Российский президент Владимир Путин уже не раз угрожал использованием российского ядерного оружия. (...) Если другие страны также будут думать в аналогичных категориях устрашения, в будущем это может затмить даже ядерные неврозы и спирали угроз времен холодной войны".

Европейские члены НАТО должны дать ясно понять американской администрации, что они отвергают размещение нового ядерного оружия США в Европе, иначе это "поставит под угрозу безопасность европейских стран", подчеркивает Мютцених.

"Результатом могут стать новые дебаты о довооружении, непоправимо разобщенная с точки зрения политики безопасности Европа и расколотое НАТО, - полагает политик. - Это, в свою очередь, лежит сегодня абсолютно в плоскости совместных интересов россиян и американцев или, вернее сказать, Владимира Путина и Дональда Трампа. И именно этого мы, европейцы, должны попытаться избежать всеми силами!"

"Мы должны сделать все, чтобы мышление в ядерных категориях не вернулось, а над Европой вновь не нависла ядерная тень", - призывает Мютцених.