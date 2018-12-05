Кирилл Серебренников: революция с песней

Режиссер, который своим фильмом "Лето" выразил признательность бунтовщикам советского рока, 15 месяцев находится под домашним арестом. Портрет Кирилла Серебренникова рисует корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

Четверг 29 ноября, Мещанский районный суд Москвы. В десятый раз после начала своего процесса Кирилл Серебренников, в черной шапочке на голове, садится в первый ряд, в компании трех других подсудимых. Глядя из-под больших очков, он словно равнодушно наблюдает за сценой, разворачивающейся перед ним, отмечает автор статьи. Судья сквозь зубы более часа зачитывает вещественные доказательства, способные подкрепить дело о хищении государственных средств, выделенных на культурные проекты, за что автору "Лета" грозит тюремный срок до десяти лет. Его сторонники изобличают политические преследования культового деятеля искусства и гомосексуалиста, критически настроенного по отношению к российской власти, руководимой Владимиром Путиным.

В перерыве заседания мы спросили Серебренникова, как он себя чувствует. "Правда всегда чувствует себя хорошо", - украдкой ответил он Le Figaro. Этот человек уже 15 месяцев находится под домашним арестом, ему запрещены любые контакты с внешним миром, за исключением его адвоката. После заседания режиссер отправляется в свою московскую квартиру площадью в 37 кв. м, где ему положено соблюдать режим строгой изоляции. Его просьбы принять буддистского священника - он исповедует эту веру, - а также преподавателя йоги были отклонены.

За неимением иных развлечений, он работает с энергией, поражающей даже его близких. "Оказавшись в такой нереальной ситуации, он мог бы выброситься из окна. Но у него было столько проектов, что он продолжает работать, чтобы их реализовать. Едва он заканчивает один спектакль, у него в голове уже появляется следующий", - поясняет подруга его юности журналистка Екатерина Гордеева.

В этом году были представлены два его спектакля: один посвящен звездному танцовщику Рудольфу Нурееву, другой является адаптацией пьесы Александра Грибоедова "Горе от ума" (1821), первый спектакль был показан на легендарной сцене Большого театра, сообщает корреспондент. Из страха юридического наказания никто в окружении режиссера не отваживается объяснить, как он, находясь под домашним арестом, сумел одновременно подготовить эти спектакли. "Для этого существуют технологии", - уклончиво сказал режиссер, который передает свои указания через адвоката и флеш-карты USB.

Виктор Цой, рокер из фильма "Лето", Рудольф Нуреев и Чацкий (герой пьесы Грибоедова, которая подверглась цензуре при Александре I) имеют нечто общее - это мятежные персонажи, порой оказывающиеся чужими в своей собственной стране, это пленники консервативной России, которые платят высокую цену за свое стремление к свободе, комментирует Авриль.

"Его произведения являются художественными манифестами. Подобно Пушкину и Иосифу Бродскому, которые преследовались Александром I и Советским Союзом, Серебренников не является политическим оппозиционером", - утверждает один из создателей его спектакля композитор Алексей Маноцков. Часто применяемое московской интеллигенцией сравнение между Пушкиным и нынешним режиссером раздражает крайне консервативного министра культуры Владимира Мединского. "Воображение людей искусства не знает никаких границ", - иронизировал он год назад в разговоре с Le Figaro. Мединского подозревают в том, что он отменил премьеру "Нуреева", где танцовщик был изображен обнаженным.

В 2012 году Серебренников реформировал Театр имени Гоголя, превратив его в центр современного театра и получая средства из бюджета, чем навлек на себя зависть своих врагов, говорится в статье.

"С любой властью нужно идти и разговаривать. Ты говоришь: "Власть, я знаю, что ты лживая, корыстная, но по закону ты должна помогать театру, искусству, так что будь добра - выполни свои обязательства". Ради театра мне не стыдно это делать", - это цитата из "Правил жизни режиссера Кирилла Серебренникова", опубликованных журналом Esquire в 2014 году. В результате ему это вылилось в 130 млн рублей (1,7 млн евро), за которые теперь он подвергается преследованиям, резюмирует Авриль.