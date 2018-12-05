Место ЕС в Совете Безопасности? "Это типичный пример ложной хорошей идеи"

Выступая в среду 28 ноября с предложением о том, что Франции следует отказаться от своего места постоянного члена в Совете безопасности ООН в пользу Евросоюза, вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц сбросил маленькую дипломатическую бомбу. Представитель Франции в ООН Франсуа Делатр считает невыполнимым предложение временного председателя СДПГ, на этой стадии еще не подхваченное немецким правительством. Об этом он заявил в интервью LeMonde.

"Не говоря уже о последствиях для Франции, которая единодушно признана одним из самых активных членов Совбеза, это типичный пример ложной хорошей идеи, - заявил он в беседе в корреспонденткой издания Мари Бурро. - И для самой Германии, тогда как общей целью французской и немецкой дипломатий является сделать ее постоянным членом Совбеза в рамках расширения Совета; и для ЕС, цель которого в силу его структуры - иметь как можно большее число стран-членов, представленных в Совете безопасности".

"Сюда добавляются юридические и политические трудности, неразрешимые при создании постоянного места для присутствия ЕС в Совбезе, ибо, согласно уставу ООН, только отдельные государства являются членами ООН", - продолжает Делатр.

"Франция и Германия должны держать курс на совместную стратегию, состоящую в применении всего их влияния для расширения состава Совбеза и включения в него нескольких новых постоянных членов: Германии, а также Индии, Бразилии, Японии", - заявил Делатр, добавив, что такое расширение нужно для усиления репрезентативности Совета безопасности, а вместе с ним и надежности ООН. "Это наилучшее решение для Франции, для Германии и для Европы. Еще это лучший выбор для укрепления мультилатерализма", - утверждает собеседник издания.

"Европейские страны-члены Совбеза при любой возможности все больше и чаще координируют свои позиции в Совбезе и делают совместные заявления перед прессой", - указывает постоянный представитель Франции в ООН. "Именно так мы поступили несколько дней назад по поводу ситуации на Украине. Вместе с нашими немецкими партнерами мы хотим извлечь пользу из вступления Германии в Совбез на два года, начиная с 1 января 2019 года, чтобы придать новый импульс франко-немецкому партнерству в ООН", - сказал Делатр.