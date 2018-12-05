Что, если Россия проигнорирует ультиматум?

"НАТО впервые обвинило Россию в нарушении договора о РСМД ? а Вашингтон поставил ультиматум по уничтожению оружия. Но существует ли план на случай, если Москва не будет участвовать в игре?" - задается вопросом журналист немецкого издания Der Spiegel Маркус Бекер.

"В течение 60 дней Россия должна вернуться к соблюдению договора. Это значит, что крылатые ракеты типа 9M729 (кодовое обозначение НАТО SSC-8) должны быть уничтожены", - сообщает издание.

"В НАТО теперь официально царит единство относительно одного пункта: "неприемлемо", когда США и все другие государства соблюдают договор о РСМД, а Россия нет. (...) Однако на этом единство уже заканчивается ? ведь вопрос о том, что произойдет, если Россия не сдаст свои позиции, остается открытым, - полагает журналист. - Проблема заключается в следующем: Россия обладает боевой системой, которая ставит под угрозу военный баланс в Европе. Для того чтобы эффективно сдержать Россию от дальнейшей агрессии, - и об этом говорят даже умеренные эксперты, - НАТО, вероятно, придется снова вооружаться. Тогда речь пойдет или о масштабном усовершенствовании противоракетной обороны в Европе, или о размещении нового ракетно-ядерного оружия средней дальности".

"Этого хотят избежать, прежде всего, европейские участники НАТО, в первую очередь Германия", - отмечает Бекер. "Мы не хотим новой спирали вооружения в Европе и тем более не хотим новой ядерной спирали вооружения", - заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Однако США, пишет журналист, пока оставляют без ответа вопрос о том, что они будут делать, если Россия не пойдет на уступки в течение 60 дней. Как после расторжения договора о РСМД будет выглядеть архитектура безопасности, о которой говорил в Брюсселе Майк Помпео, сейчас никто не знает, говорится в статье.

"Под вопросом и то, есть ли у самих США заинтересованность в продолжении действия соглашения, - подчеркивает автор статьи. - Ведь, в отличие от ситуации 30-летней давности, сегодня и азиатские страны, прежде всего Китай, обладают ракетами средней дальности, которые могут представлять опасность для американцев".

Глава немецкого МИДа, пишет Бекер в заключение, выразил надежду на то, что "Россия использует свой последний шанс для смены курса". "Но то, что это будет непросто, мы также знаем", - отметил Маас.