Политик из СвДП рассказал о кибератаке на свой email

В июне, незадолго до начала чемпионата мира по футболу в России, 15 членов ФК "Бундестаг" прилетели в Москву на товарищеский матч с командой Госдумы РФ. Спустя полгода поездка привела к неприятным последствиям - по крайней мере, для депутата партии СвДП Оливера Луксича, пишут журналисты Der Spiegel Йорг Диль, Маттиас Гебауэр, Файт Медик и Северин Вайланд.

"16 ноября в его офис в Саарбрюккене явились служащие Федерального ведомства по охране конституции (BfV) и Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI)", - повествуют журналисты. "В присутствии сотрудника офиса они сообщили", что на его частный электронный ящик совершена кибератака - "атака из России", рассказал изданию политик.

"Как узнал Der Spiegel от представителей органов безопасности, Луксич на самом деле является одним из депутатов, электронные ящики которых подверглись атаке в ходе хакерской кампании Snake", - сообщают авторы статьи.

"Но почему именно он стал жертвой российской кибератаки? - задается вопросом издание. - Тут есть только домыслы". "Ранее я разговаривал с руководством СвДП о том, целесообразно ли предпринимать такую поездку в Москву. Моя критическая позиция по отношению к России известна", - говорит политик.

"Возможно, кто-то покопался в моем мобильном телефоне, пока он лежал в закрытой раздевалке", - рассказал Луксич. Как пишет издание, в поездку депутат взял с собой обычный мобильник вместо телефона с особой защитой. Политик отдал телефон на проверку службе IT-безопасности Бундестага, однако пока ведомствам неясно, могло ли быть установлено на устройство Луксича шпионское ПО.

"Случай Луксича, однако, показывает, насколько подвержен опасности обмен данными парламентариев, - отмечает Der Spiegel. - Ведомство по охране конституции постоянно напоминает депутатам о том, чтобы перед поездками в определенные страны, например, в Россию или Китай, они заменяли свои телефоны "одноразовыми" устройствами". Так сделал, к примеру, капитан ФК "Бундестаг" и депутат партии СДПГ Махмут Оздемир: перед полетом в Москву он заменил свой iPhone новым Blackberry, который вместе с новой сим-картой приобрел специально для поездки.

"Эта шпионская история, возможно, кажется смешной, однако власти воспринимают ее всерьез. О возможной хакерской атаке на депутата СвДП спецслужбы проинформировали на прошлой неделе парламентский контрольный комитет Бундестага", - сообщает издание.

"Если выяснится, что нас целенаправленно атаковали со стороны государства, то это пойдет вразрез не только с моим пониманием гостеприимства", - сказал вице-президент Бундестага Томас Опперманн, который также участвовал в матче в Москве. В таком случае, заявил политик, "футбольную дипломатию между Бундестагом и Думой придется заморозить".

"Однако вопрос пока еще не прояснили, - отмечают авторы статьи в заключение. - Возможно, депутат СвДП Луксич невнимательно бродил по интернету или открывал подозрительные электронные письма".