Миру грозит новая гонка вооружений

США давно критикуют Москву за нарушение условий договора о РСМД. Теперь конкретные претензии в этой связи к России предъявляют и министры иностранных дел стран НАТО, пишет Ансгар Грау на сайте Die Welt.

"Раскол между США и их европейскими союзниками виден невооруженным взглядом. Однако в важном стратегическом вопросе странам НАТО удалось согласовать свои позиции", - отмечает журналист. Теперь в европейских столицах разделяют критику США в адрес России в связи с нарушением условий ДРСМД.

Как заявил на начавшейся во вторник встрече министров иностранных дел стран альянса глава Госдепа США Майк Помпео, его страна выйдет из договора, если Россия в течение 60 дней не вернется к соблюдению его условий.

Как сообщается далее, "благодаря видеозаписи со спутников, на которой было зафиксировано испытание российской крылатой ракеты 9M729, предоставленной Вашингтоном своим союзникам, сегодня не остается сомнений в том, что Россия действительно нарушила договор, запрещающий разработку и хранение ракет дальностью от 500 до 5500 км".

"НАТО приняло правильное решение, поставив перед Россией временные рамки для проведения переговоров", - отметил в беседе с изданием эксперт СвДП по внешней политике Биджан Джир-Сарай. Речь идет о будущем международной архитектуры безопасности.

Российские ракеты 9M729 вызывают у союзников "серьезные опасения", замечает сопредседатель партии зеленых Анналена Баербок. Москва, по словам политика, многие годы отрицала и скрывала существование ракет этого типа - в их существовании она призналась только недавно. Если Москва "не предоставит правдоподобного ответа" обеспокоенному Западу, с высокой долей вероятности можно будет утверждать, что Россия действительно нарушает договор.

"По всей видимости, европейцы сначала хотели проигнорировать тот факт, что Россия нарушает ДРСМД. С приходом Трампа в Белый дом в Вашингтоне придерживались той же позиции. По данным из разных американских источников, спецслужбы страны были осведомлены о существовании у русских ракет с дальностью свыше 500 км не позднее 2014 года, а может, уже в 2008 году", - сообщает Ансгар Грау.

Президент Обама, говорится далее, решил не выходить из договора, опасаясь, как пишет The New York Times, "нового витка гонки вооружений". Когда в 2014 году Обама все же решил уведомить Конгресс, парламентарии подвергли его критике за несвоевременное информирование.

"Давно очевидно, что Россия не считает ДРСМД соответствующим реалиям сегодняшнего дня. Еще в 2007 году Москва грозилась выйти из договора. В 2016-м Кремль еще больше ужесточил тон угроз в связи с размещением элементов американской ПРО в Польше и Румынии", - говорится в статье.

Кроме того, Россия обращает внимание и на то, что в эпоху заключения ДРСМД в мире существовали фактически лишь две ядерные державы. Сегодня ракетами средней дальности располагают Северная Корея, Китай, Иран, Пакистан и Израиль - и все эти страны не скованы какими-либо двусторонними обязательствами.

"Поэтому вряд ли президент Путин готов сделать НАТО какое-либо убедительное предложение. И тогда разгорятся дискуссии об увеличении числа американских ракет средней дальности, размещенных на территории Европы", - пишет в заключение автор и указывает на то, что под угрозой окажется и подписанный в 2010 году договор СНВ-3.